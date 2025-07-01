Kurtlar Vadisi’nin efsane isimleri buluştu! Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yaptı

Türk televizyon tarihinin en popüler dizileri arasında yer alan aksiyon, drama ve politik gerilim türündeki Kurtlar Vadisi, finalinin üzerinden yıllar geçse de unutulmuyor. Sevilen yapımda Memati, Abdülhey ve Pala karakterlerini üstlenen Yüksel Arıcı, Gürkan Uygun ve Kenan Çoban uzun süre sonra bir araya geldi.

Gerçek olaylara, karakterlere ve siyasi gelişmelere gönderme yapan Kurtlar Vadisi, ilk bölümüyle 2003’te yayınlanmıştı.

Yapımcılığını Osman Sınav’ın yaptığı ve başrolünde birçok başarılı ismin yer aldığı dizi yıllar geçse de gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

PALA, MEMATİ VE ABÜLHEY YAN YANA

Geniş kadrosu ve unutulmaz replikleri ile hafızalardan silinmeyen ve fenomen haline gelen dizide Pala, Memati ve Abdülhey karakterlerini üstlenen oyuncular yıllar sonra bir araya geldi.

Bir etkinlikte buluşan Yüksel Arıcı (Pala), Gürkan Uygun (Memati) ve Kenan Çoban (Abdülhey) yan yana poz vermeyi ihmal etmedi.

YORUMLAR GECİKMEDİ

Efsane oyuncuların yer aldığı kare kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Fotoğrafı görenler “Yaşlanmışlar…” yorumunu yaptı.

Ayrıca dizinin takipçilerinden “Neden Çakır ve Polat’ı çağırmadınız?” , “Pala yine kaburga dolması yiyor” gibi esprili yorumlar da geldi.