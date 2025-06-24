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Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor? 'Pala' karakterini oynamıştı, açıklaması heyecanlandırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Efsanevi dizi Kurtlar Vadisi'nde 'Pala' karakterini oynayan Yüksel Arıcı, heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Arıcı, 'Pala' karakterinden yola çıkarak yeni bir hikaye için hazırlıklara başlayacaklarını söyledi.

Yıllar geçse de konuşulmaya devam eden Kurtlar Vadisi dizisiyle ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor? 'Pala' karakterini oynamıştı, açıklaması heyecanlandırdı - 1. Resim

Dizinin unutulmaz karakterlerinden 'Pala'yı canlandıran Yüksel Arıcı, katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. 

Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor? 'Pala' karakterini oynamıştı, açıklaması heyecanlandırdı - 2. Resim

"PALA KARAKTERİNİN FİLMİ OLSUN DEDİK"

Pala kötü bir karakterdi ama çok sevildi. Türkiye çok sevdi bu Pala karakterini. Biz de arkadaşlarla otururken şöyle bir fikir çıktı; bu Pala karakterinin filmini yapalım ama Pala filmi olmasın başka bir hikayesi olsun.

Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor? 'Pala' karakterini oynamıştı, açıklaması heyecanlandırdı - 3. Resim

Böyle bir projeye hazırlanalım dedik... O projenin hazırlık aşamasına girmek üzereyiz" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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