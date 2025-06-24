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"Nihal Candan üzerinden etkileşim kasıyor" denmişti: Pınar Kerimoğlu, çok konuşulan paylaşımın arka planını anlattı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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&quot;Nihal Candan üzerinden etkileşim kasıyor&quot; denmişti: Pınar Kerimoğlu, çok konuşulan paylaşımın arka planını anlattı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Nihal Candan'ı, tedavi gördüğü sırada sebzelerden oluşan aranjmanla kayıt altına alan Pınar Kerimoğlu eleştirilere cevap verdi. Kerimoğlu, 'vicdansız, prim yapıyor' tepkilerine 'Kendisi istedi' ifadesiyle cevap verdi.

"Nihal Candan üzerinden etkileşim kasıyor" denmişti: Pınar Kerimoğlu, çok konuşulan paylaşımın arka planını anlattı - 1. Resim

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, uzun zamandır anoreksiya nevroza ile mücadele ediyordu. Genç kadın 21 Haziran'da vefat etti. Candan'ın vefatıyla beraber Pınar Kerimoğlu, eleştirilerin odağı oldu.

Kerimoğlu, Candan'a kuşkonmaz yedirdiği anların yer aldığı görüntüler nedeniyle tepki çekmişti. Gelen tepkilerin ardından sessizliğini bozan Pınar Kerimoğlu, kendisini sosyal medya hesabından savundu. 

"Nihal Candan üzerinden etkileşim kasıyor" denmişti: Pınar Kerimoğlu, çok konuşulan paylaşımın arka planını anlattı - 2. Resim

HER ŞEYİ TEK TEK ANLATTI

Nihal'in kendisini çekmesini istediğini söyleyen Kerimoğlu, şöyle konuştu:

"Nihal’in vefatı beni derinden etkiledi. Bilmeden bir insanın ardından konuşmak kolay. ‘Vicdansız’, ‘prim yapıyor’ diyorlar ama yaşadıklarımı anlatmak istiyorum...

Bayramın dördüncü günü hastanedeydim. Annesi beni aradı, ne getirmemi istediğini sordum. ‘Sadece yeşil şeyler yiyor, alerjisi var’ dediler.

"Nihal Candan üzerinden etkileşim kasıyor" denmişti: Pınar Kerimoğlu, çok konuşulan paylaşımın arka planını anlattı - 3. Resim

"ANNESİ AĞLADI"

Kuşkonmaz getirdim, yemeye başladı. Herkes hastane odasındaydı. Annesi ağladı, ‘Kızım ilk kez yiyor’ dedi. Nihal bana, ‘Bu anı reels yapabilir miyiz?’ diye sordu. Kendisi istedi. Karşımda eriyen bir kız vardı. Video onun talebiydi...

"Nihal Candan üzerinden etkileşim kasıyor" denmişti: Pınar Kerimoğlu, çok konuşulan paylaşımın arka planını anlattı - 4. Resim

"HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM"

Yoğun bakıma yatmamak için direndi. Elimden gelen her şeyi yaptım. Sonra kabul etti, 14 saat kaldı. Ama hiç pişman değilim biliyor musunuz? O kuşkonmazı götürdüğüm için, yediği için…

Pastayı ben aldım, çünkü Nihal’in mutlu olması gerekiyordu. Odaya kargo geldi, içinden mavi bir elbise çıktı. Kendi sipariş ettiğini söyledi. Ben onun yanında duran ve mutlu olmaya çalışan bir arkadaşıydım. Gerçekleri anlatıyorum. İki gün boyunca acımı yaşamak için sustum"

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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