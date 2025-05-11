Kurtlar Vadisi'nin efsane ismiydi... Şıvga Gerez'den üzen haber geldi

“Kurtlar Vadisi”nde canlandırdığı “Cerrahpaşalıların Ablası” karakteriyle hafızalarda yer eden oyuncu Şıvga Gerez, kansere yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Türk dizi tarihine damga vuran yapımlardan Kurtlar Vadisi, oyuncu kadrosuyla hâlâ hafızalardaki yerini koruyor. Dizide "Cerrahpaşalıların Ablası" karakteriyle tanınan Şıvga Gerez'den, sevenlerini üzen bir haber geldi.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Gerez, kanser teşhisi konduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz, biiznillah,” ifadelerini kullanarak sevenlerinden dua istedi.

Gerez’in paylaşımının ardından sosyal medyada çok sayıda geçmiş olsun mesajı paylaşıldı. Takipçileri, “Geçmiş olsun”, “Allah seni tez zamanda iyileştirsin inşallah” gibi yorumlarla destek verdi.