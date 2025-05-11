Antalya’dan Moskova’ya bir umut hikayesi! Hayatı film oluyor: Ünlü oyuncu yıllar sonra kamera karşısında

Antalya'da, 10 yıl boyunca kimliği belirsiz felçli bir Rus gence gönüllü olarak annelik yapan Gülsüm Kabadayı’nın hayatı sinemaya uyarlanıyor. "Bi Umut" adıyla hazırlanan film, Antalya ve Moskova'da çekiliyor. Oscar hedefiyle yola çıkan yapımın tanıtımı için film ekibiyle birlikte bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Gülsüm Kabadayı, “Umut vefat ettikten sonra dünyaya bir umut olacak. Benim oğlum insanlığı, sevgiyi, merhameti, paylaşmayı, vicdanı verecek. Sevgi güvercinleri uçacak dünyada, barış olacak. Gerçekten ben buna inanıyorum,” dedi.

Trafik kazası sonrası yoğun bakımda karşılaştığı kimliği belirsiz, konuşamayan ve yürüyemeyen felçli bir Rus gence 10 yıl boyunca gönüllü olarak annelik yapan Gülsüm Kabadayı'nın hayat öyküsü, "Bi Umut" adıyla sinema filmi oldu. Yapımcılığını Mustafa Uslu, Talha Orhan ve Ufuk Balkis'in ortaklaşa yürüttüğü filmin çekimleri Antalya ve Moskova'da sürüyor.

FİLM BU YILIN SONUNDA VİZYONA GİRECEK

Filmin senaryosunu Mustafa Uslu ve Mert Dikmen birlikte kaleme alırken, yönetmenliğini ise Gökhan Arı yapıyor. Film, bu yılın sonunda Türkiye, Rusya, Çin ve 11 Avrupa ülkesinde eş zamanlı vizyona girecek.

"Bi Umut" filminde Gülsüm Kabadayı'yı oyuncu Hülya Duyar, felçli Umut'u ise Rus oyuncu Leon Kemstach canlandırıyor. Kemstach, bu filmle ilk kez Türk izleyicisiyle buluşacak. Kadroda ayrıca Fikret Kuşkan, Arzum Onan, Yüsra Geyik, Celal Öztürk, Hayat Van Eck, Gürberk Polat, Mehmet Esen, Füsun Kostak, Necmi Yapıcı, Anna Andrusenko, Levent Ülgen, Bora Kırkım, Yağız Terzi ve Birce Bircan yer alıyor.

Film çekimlerinin Antalya ayağı tamamlanmak üzereyken, çekimler önümüzdeki haftalarda Moskova'da devam edecek. Türkçe ve Rusça olmak üzere iki dilde çekilen film, altyazı ve dublaj seçenekleriyle gösterime girecek.

Antalya'da düzenlenen basın toplantısında Gülsüm Kabadayı ve oğulları da yer aldı. Basın toplantısında konuşan yapımcı Mustafa Uslu, "Bu proje benim kalbime 7-8 yıl önce düştü. Sonra buna inanan kalpler bir araya geldi. En son çok güzel bir kalp daha katıldı bize; Gülsüm anne. Bu film sadece bir film gibi değil, gerçek bir hikayenin birebir sinemaya aktarılması anlamında dünyaya örnek olacak. Bu hikâyeyi Gülsüm anne ve şu an Korkuteli'nde yatmakta olan oğlu Umut yazdı. Bizim görevimiz bu hikâyeyi en dokunaklı biçimde gelecek nesillere aktarmak" dedi.

BASIN TOPLANTISINDA GÜLSÜM KABADAYI DA KONUŞTU

Uslu, filmin dijital platformlara üç yıl boyunca çıkmayacağını ve sadece sinemalarda gösterileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Dijital platformlarda ya da TV kanallarında 2028'den önce yayınlanmayacak. Ortak yapımcılarla aldığımız bir karardır bu. Tamamen sinema için çekiliyor, sinema için dizayn ediliyor."

Uslu ayrıca, filmin Türkiye ile aynı anda Rusya, Belarus, Çin ve 11 Avrupa ülkesinde vizyona gireceğini, Kremlin Sarayı'nda Putin'in himayesinde gala yapmayı hedeflediklerini de duyurdu. Gala planları arasında Pekin, Berlin, Hollanda ve Korkuteli'nde özel gala da bulunuyor.

Basın toplantısında konuşan Gülsüm Kabadayı ise duygularını şu sözlerle aktardı:

"Umut vefat ettikten sonra dünyaya bir umut olacak. Benim oğlum insanlığı, sevgiyi, merhameti, paylaşmayı, vicdanı verecek. Sevgi güvercinleri uçacak dünyada, barış olacak. Gerçekten ben buna inanıyorum."

Gülsüm Kabadayı'yı canlandıran Hülya Duyar, "Gülsüm anneyi temsil etmek gerçekten çok heyecanlı, keyifli ve umutlu. Herkese sevgi verdiğimiz bir ‘umut' gibi hissediyorum. Birlikte sinema lezzetinde çalışıyoruz" dedi.

ARZUM ONAN YILLAR SONRA KAMERA KARŞISINDA

Fatma karakteriyle uzun bir aradan sonra kamera karşısına geçen Arzum Onan ise, "Bu projeye senaryo gönderildikten sonra dahil oldum. Okuduğumda hissettiğim ilk şey, şu anda bu hikâyeye her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğuydu. Daha fazla merhamet, daha fazla vicdan. Hikâyenin her sahnesi kalbime dokundu. Yıllar sonra kamera karşısına geçerken gergindim ama bu kadar sıcak, kucaklayıcı bir ekipte olmak bana büyük güç verdi. Fatma, Gülsüm'ün sadece arkadaşı değil, her anında yanında olan, yoldaşı olan biri. Bu karaktere elimden geldiğince can vermeye çalışıyorum. Umarım film milyonlarla buluşur ve bir umut olur" dedi.

“GÜLSÜM ANNE İLE TANIŞTIĞIMDA ÇOK DUYGULANDIM”

Filmde Umut karakterini canlandıran Rus oyuncu Leon Kemstach, Türkiye'de ilk kez bir projede yer almanın heyecanını yaşadığını ifade ederek, "Hayatımda yer aldığım 7 projeden biri olsa da bu film kalbime en yakın olanı. Ekip muhteşem. Hülya Hanım'la oynamaktan çok memnunum. Özellikle Gülsüm anne ile tanıştığımda çok duygulandım. Türkçe bilmememe rağmen bir bakışıyla ne hissettiğini anladım" dedi.