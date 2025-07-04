Vizyona girmeden kriz çıktı! ‘Bardaklar havada uçuştu’ iddiasına Nilperi Şahinkaya’dan cevap

2024 yapımı sevilen yerli komedi filmi Gelin Takımı’nın devamı olarak çekilen Gelin Takımı 2’nin setinde kriz çıktı. Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya, Mehmet Günsür, Fırat Çelik gibi oyuncuların yer aldığı film daha vizyona girmeden adından söz ettirdi.

Çekimleri Fethiye’de gerçekleşen; eğlenceli, duygusal ve keyifli bir devam filmi olmaya aday gösterilen Gelin Takımı 2 filmi, henüz vizyona girmeden Fırat Çelik ile Nilperi Şahinkaya arasında yaşanan tartışmayla gündeme geldi.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA, FIRAT ÇELİK’E ÇOK KIZDI

Geçtiğimiz günlerde iddialara göre Fırat Çelik ile Nilperi Şahinkaya çekimler sırasında gerilim yaşadı. Sette Şahinkaya’nın Çelik’e, “2022 yılında Adana'da içkili şekilde masama gelip beni rahatsız eden Burak Deniz'in doğum gününü neden kutladın?” şeklinde bir soru yönelttiği, bunun üzerine Çelik’in “Burak benim eski arkadaşım” cevabını verdiği öğrenildi.

BARDAK FIRLATTI, EKİP ALARMA GEÇTİ

Daha sonra ise Şahinkaya’nın cevaba sinirlenerek önündeki bardakları Çelik'e doğru fırlattığı öne sürüldü. Ortamın bir anda alevlenmesi üzerine tüm ekip alarma geçti.

Tüm müdahalelere rağmen Şahinkaya’nın sakinleştirilemediği iddia edildi.

YALANLAMA GECİKMEDİ

Olaydan birkaç gün sonra Nilperi Şahinkaya, konuya ilişkin açıklama yaptı. Ünlü oyuncu tartışmanın büyütüldüğünü savunarak, arbede yaşanmadığının ve hemen barıştıklarının altını çizdi.

Şakinkaya iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Tabii ki öyle şeyler olmadı. Ufak bir tartışma yaşandı ama 'arbede' varmış gibi yansıtıldı, öyle bir durum söz konusu değil. Üstelik tartışmanın nedeni yazıldığı gibi de değildi. Fırat'la biz zaten uzun zamandır tanışıyoruz, komşuyuz. Aramızda birçok bağ var. Bambaşka bir konu üzerine konuşurken bir anlaşmazlık oldu. Tartıştık, sonra hemen barıştık. O yazılanlara sadece güldük.”