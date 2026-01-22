TFF 1'inci Lig'de 22'nci hafta hakemleri açıklandı
Trendyol 1'inci Lig'de 23 Ocak, 24 Ocak, 25 Ocak ve 26 Ocak tarihlerinde oynanacak 22'nci hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig'de 22'nci hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.
23 Ocak Cuma
20.00 Adana Demirspor-Bandırmaspor: Asen Albayrak
24 Ocak Cumartesi
13.30 Serikspor-Esenler Erokspor: Fatih Tokail
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Boluspor: Oğuzhan Çakır
16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Ozan Ergün
19.00 Atko Grup Pendikspor-Erzurumspor FK: Ayberk Demirbaş
25 Ocak Pazar
13.30 Atakaş Hatayspor-Eminevim Ümraniyespor: Yusuf Ziya Gündüz
13.30 SMS Grup Sarıyer-Arca Çorum FK: Hakan Ülker
16.00 Özbelsan Sivasspor-Amed Sportif Faaliyetler: Alper Akarsu
19.00 Manisa FK-İstanbulspor: Alpaslan Şen
26 Ocak Pazartesi
20.00 Sakaryaspor-Sipay Bodrum FK: Davut Dakul Çelik