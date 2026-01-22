SPOR SERVİSİ
MHK duyurdu: Süper Lig'de 19'uncu haftanın hakemleri
Trendyol Süper Lig'in 19'uncu haftasında 23 Ocak, 24 Ocak, 25 Ocak ve 26 Ocak tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
TFF Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
- Karşılaşmalar 23 Ocak Cuma günü başlayıp 26 Ocak Pazartesi günü sona erecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'de 19'uncu haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
23 Ocak Cuma
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Ali Yılmaz
24 Ocak Cumartesi
14.30 Zecorner Kayserispor-RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak
17.00 Samsunspor-Kocaelispor: Yiğit Arslan
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
25 Ocak Pazar
14.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: Kadir Sağlam
17.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler
17.00 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses
20.00 Fenerbahçe-Göztepe: Cihan Aydın
26 Ocak Pazartesi
20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş: Yasin Kol
