Maç temposunun düşürülmesinin önüne geçmek için Londra'da önemli bir karar alındı. VAR (Video Yardımcı Hakem) sisteminin iyileştirmesi için de harekete geçildi. Söz konusu adımlar, 28 Şubat Cumartesi günü Galler'de yapılması planlanan IFAB Yıllık Genel Kurulu'nda karara bağlanacak.

Merakla beklenen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) Yıllık Toplantısı İngiltere'nin başkenti Londra'da yapıldı. Toplantıda maçların temposunun düşürülmesi konusu masaya yatırıldı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİNDE '10 SANİYE' KURALI

IFAB tarafından alınan karara göre; oyuncu değişikliklerinde sahadaki futbolcu, artık 10 saniyede kenara gelecek. Böylece değişiklikler sırasında zaman çalınmasının önüne geçilmiş olacak.

VAR TEKLİFİ

VAR'ın; hatalı sarı kartla gelen kırmızı karta, her iki kartın yanlış oyuncuya gösterilmesine, yanlış verilen kornere karışabilmesi için teklif yapıldı.

OFSAYT İÇİN DENEMELERE DEVAM

Öte yandan toplantıda, ofsayt denemelerine (hücum oyuncusunun tamamen önde olması) devam etme kararı da alındı. 28 Şubat Cumartesi günü Galler'de yapılması planlanan IFAB Yıllık Genel Kurulu'nda nihai kararlar verilecek.

