Enes Batur'un uzun süredir sosyal medya mecrasında görülmemesi sevenlerinin de gündeminde yer edinmişti. Youtube hesabını kapatan ve birçok videosunu arşivinden silen Enes Batur yakın zamanda Youtube hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı. Yayınlanan mesaj sonrası ise akıllarda ''Enes Batur YouTube'a geri mi dönüyor?'' sorusu yer aldı.

Türkiye'nin en yüksek abone sayısına sahip hesaplarından birine sahip olan Enes Batur, Youtube'a ara vermesi ile gündeme gelmişti. Videolarının büyük bir bölümünü silen Enes Batur'un tekrar geri dönüp dönmeyeceği ise tamamen muallaktı. Uzun süredir devam eden sessizliğini bozan Enes Batur'dan şimdi ise ilginç bir açıklama geldi. Hesabı üzerinden ''Sizi çok özledim...'' mesajı gönderen Youtuber için şimdi ''Enes Batur YouTube'a geri mi dönüyor?'' sorusu gündeme getirildi. İşte detaylar...

Enes Batur YouTubea geri mi dönüyor? Baturun açıklaması beklentilere neden oldu

ENES BATUR YOUTUBE'A GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Aylar boyunca herhangi bir içerik paylaşmayan ve dijital platformlardan uzak kalan Enes Batur, YouTube hesabında paylaştığı kısa bir notla takipçilerini heyecanlandırdı. “Merhaba ben Enes Batur, sizi çok özledim… Yakında…” ifadelerinin yer aldığı mesaj soru işaretlerine neden oldu.

Enes Batur tarafından henüz net bir açıklama gelmezken, ünlü Youtuber'ın sevenleri bu mesajın bir geri dönüş olup olmadığını öğrenmek için heyecanla bekliyor.

Enes Batur YouTubea geri mi dönüyor? Baturun açıklaması beklentilere neden oldu

NE OLMUŞTU?

Enes Batur’un geçmiş dönemde YouTube kanalındaki 400’den fazla videoyu silmesi ve ardından hesabını kapatması, dijital medya dünyasında büyük ses getirmişti. Son gelişmelerle birlikte Enes Batur’un daha önce kaldırdığı video arşivinin yeniden görünür hale gelmesi ise takipçilerinin dikkatini çekti.

Enes Batur YouTubea geri mi dönüyor? Baturun açıklaması beklentilere neden oldu

Enes Batur’un YouTube kanalında şu an en güncel içerik olarak “Özlem” adlı şarkı bulunuyor. Yaklaşık 5 ay önce yüklenen bu video dışında, kanalda bulunan diğer içeriklerin en son üç yıl öncesine ait olduğu görülüyor. Şimdi ise akıllarda tek bir soru var; Enes Batur Youtube'a geri mi dönüyor? Konunun yakın zamanda Batur'dan gelecek bir açıklama ile netlik kazanması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası