Ve beklenen oldu: Emre Belözoğlu resmen açıklandı

Ve beklenen oldu: Emre Belözoğlu resmen açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Ve beklenen oldu: Emre Belözoğlu resmen açıklandı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekibi Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekibi Antalyaspor, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugün Atila Vehbi Konuk Tesisleri’nde Başkanımız Rıza Perçin, yöneticilerimiz ve personellerimizle vedalaşan Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."denildi.

ANTALYASPOR KARNESİ

Akdeniz ekibine ocakta imza atan Emre Belözoğlu, takımın başında 28 maça çıktı. Belözoğlu; 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 1.18 puan ortalaması tutturdu.

Antalyaspor, bu sezon ise Emre Belözoğlu ile 8 Süper Lig maçı oynadı. Takım, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak, 10 puanla ligin 10'uncu sırasında yer aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

