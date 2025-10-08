Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Acun Ilıcalı'nın şampiyonluğa inancı tam

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Acun Ilıcalı&#039;nın şampiyonluğa inancı tam
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İş insanı ve NK Maribor Kulübü’nün sahibi Acun Ilıcalı, Slovenya Ligi'nde şampiyonluk hedeflediğini söyledi. Aynı zamanda Hull City’nin de sahibi olan Ilıcalı, önlerinde hâlâ çok sayıda maç olduğunu ve Maribor’un bu sezon da şampiyonluk yarışında yer alabileceğine inandığını kaydetti.

Kulübün internet sitesine verdiği röportajda Acun Ilıcalı, Ljudski Vrt’teki mevcut durum ve geçmiş olaylar hakkında konuştu.

TAKIM RUHUNDAN MEMNUN

Slovenya Ligi'nde Maribor’un, Domzale’yi 3-0’lık mağlup etmesinin ardından Ilıcalı, özellikle takımın yeniden teknik direktör değişikliğinden sonra takım ruhu sergilemesinden memnun kaldı. Son maçlardaki sarsıntılardan sonra Ilıcalı, takımın yeni teknik direktörü Fedo Dudic ile istikrar ve ilişkilerin güçlendirilmesi yolunda ilerlediğini ve bunun daha iyi performanslar için çok önemli olduğunu düşünüyor.

ŞAMPİYONLUĞA İNANIYOR

Ilıcalı, NK Maribor’un sahibi olmaktan gurur duyduğunu, kulüp ile hem kısa vadeli hem de uzun vadeli hedefleri gerçekleştirmek istediğini bir kez daha vurguladı ve bu konuda tüm paydaşlar arasında daha fazla birlik ve beraberlik olmasını umduğunu belirtti. Ayrıca, önlerinde hâlâ çok sayıda maç olduğunu ve Maribor’un bu sezon da şampiyonluk yarışında yer alabileceğine inandığını söyledi.

MARIBOR'A DAHA ÇOK VAKİT AYIRACAK

Aynı zamanda Hull City’nin de sahibi olan Ilıcalı, geçen sezon tüm işlerini bir arada yürütmekte zorlandığını ve yeterince vakit ayıramadığını belirtti. Ancak bundan sonra kulübün işleyişine daha fazla dahil olacağına ve Maribor’a daha çok zaman ayıracağına dair söz verdi.

Röportajın sonunda Ilıcalı, eski teknik direktör Dalovic hakkında da konuştu ve onun Maribor’a kendisinden beklediği kadar başarı arzusu ile gelmediğini söyledi. Bu deneyimden ders çıkardığını belirten Ilıcalı, gelecekte teknik direktör seçimlerinde daha dikkatli olacağını söyledi.

