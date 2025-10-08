Telefonundan alevler içinde kalmış şehir tasviri çıktı! 12 kişinin hayatını kaybettiği Los Angeles yangınlarında gözaltı geldi

Los Angeles tarihinin en yıkıcı yangını olan Palisades ve Malibu yangınlarıyla ilgili federal yetkililer, yangının başlangıcının, popüler bir yürüyüş alanı yakınlarında birkaç gün önce Uber şoförü Jonathan Rinderknecht tarafındankasıtlı olarak çıkarıldığını öne sürdü.

29 yaşındaki Rinderknecht, Yeni Yıl Gecesi başlayan ve daha sonra Palisades yangınına dönüşen yangını başlatmakla suçlanıyor.

YANAN BİR ŞEHRİ TASVİR EDEN BİR GÖRSEL ÇİZDİRMİŞ!

Los Angeles Times'dan edinilen bilgilere göre, Florida’da tutuklanan şüphelinin dijital cihazlarında, ChatGPT ile ürettiği ve yanan bir şehri tasvir eden bir görsel de bulunduğu belirtildi.

ABD Başsavcısı Bill Essayli, “Verilen zararı geri alamayız, ancak tutuklama ve yapılan suçlamalar mağdurlara bir nebze adalet sağlayacaktır” dedi.

12 KİŞİ ÖLDÜ, 6 BİNDEN FAZLA YAPI YOK OLDU

Soruşturma, 23 bin 400 dönümlük alanı yakan ve 6 bin 800’den fazla yapıyı yok eden yangının ardından dokuz ay süren bir inceleme sonucunda tamamlandı. Yangında 12 kişi hayatını kaybetti.

İlk yangın, Lachman yangını olarak adlandırılan ve Yeni Yıl Günü sabah saatlerinYde Skull Rock yürüyüş parkuru yakınlarında bildirilen yangındı. Yetkililer, bazı görgü tanıklarının havai fişek gördüğünü belirtmesine rağmen yangının havai fişek kaynaklı olmadığını açıkladı.

"SİNİRLİ VE ÖFKELİYDİ"

Soruşturma kayıtlarına göre Rinderknecht, gece vardiyasının ardından Uber aracıyla Pacific Palisades’e gitti.

İki yolcusu, şüphelinin o gece sinirli ve öfkeli göründüğünü polise bildirdi. Rinderknecht, Skull Rock Trailhead yakınlarında aracını park edip eski bir arkadaşına ulaşmaya çalıştı ve “Hidden Buddha” alanında video kaydı yaptı. Ayrıca, dört gün boyunca dokuz kez dinlediği Fransızca rap şarkısı “Un Zder, Un The” ile ilham aldığı iddia edildi.

İlgili Haber Los Angeles’ta mahkûm itfaiyeciler en ön saflarda! Günde 10 dolar alıyorlar

Şüphelinin yangını çıkardıktan sonra 911’i aradığı, ancak kapsama alanı olmadığından bağlantı kuramadığı, daha sonra yangını bildirdiği ve ardından itfaiye araçlarının yanından geçerek olay yerinden uzaklaştığı belirtildi. Daha sonra, itfaiyeye yardım teklif ettiğini söylediği kayıtlara geçti.

Yangın, güçlü rüzgar nedeniyle ilk etapta havadan müdahale ile kontrol altına alınamadı, ancak yaklaşık 1:40’ta helikopterler ve yer ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Saat 3:30 civarında itfaiye yetkilileri yangının ilerlemesini durdurduklarını, kısa süre sonra ise yangının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

"BUGÜN ADALET VE KAPANIŞ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM"

Yangının yeniden başlaması, uzmanlar tarafından “kıvılcım veya gömülü korların güçlü rüzgarla yeniden alevlenmesi” şeklinde açıklandı. Benzer şekilde, 1991’deki Oakland Hills yangını ve son yüzyılın en ölümcül yangını olan Maui yangını da daha önce kontrol altına alındığı düşünülen küçük yangınların yeniden alevlenmesiyle büyümüştü.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, “Kentimiz dokuz ay önce tarihimizin en yıkıcı dönemlerinden biriyle yüzleşti. Kahraman itfaiyecilerimiz yorulmadan yangına müdahale etti. Bugün atılan adım, hem adalet hem de kapanış süreci için önemli” ifadelerini kullandı.