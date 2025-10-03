Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Los Angeles'ta petrol rafinerisinde patlama! Bölgeyi alevler sardı, ekipler müdahale ediyor

Los Angeles'ta petrol rafinerisinde patlama! Bölgeyi alevler sardı, ekipler müdahale ediyor

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD'nin Los Angeles şehrinde bulunan El Segundo petrol rafinerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın ardından alevler yükseldi.

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles şehri patlama sesiyle yankılandı. Çok uluslu Amerikan enerji şirketi Chevron'a ait El Segundo petrol rafinerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın ardından alevler yükseldi.

Los Angeles'ta petrol rafinerisinde patlama! Bölgeyi alevler sardı, ekipler müdahale ediyor - 1. Resim

YETKİLİLER BÖLGEDE

Los Angeles yetkilisi Holly Mitchell, patlama ihbarının ardından rafineriye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını rafinerinin bir alanıyla sınırlı tuttuğunu söyledi. Chevron'dan yapılan açıklamada ise El Segundo'da acil gaz tahliyesi gerçekleştiğini belirtti.

Los Angeles'ta petrol rafinerisinde patlama! Bölgeyi alevler sardı, ekipler müdahale ediyor - 2. Resim

California Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ofisimiz, halkın güvenliğini sağlamak için yerel ve eyalet kurumlarıyla koordinasyon halindedir" denildi. Polis, herhangi bir yaralanma ya da tahliye bilgisinin olmadığını aktardı. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, "Şu anda LAX (Los Angeles Uluslararası Havalimanı) üzerinde bilinen bir etkisi yok" ifadelerini kullandı.

