Haberler > Dünya > "Vejeteryan burger" yasaklanıyor! Avrupa'da 'çiftçileri koruma' yasası

"Vejeteryan burger" yasaklanıyor! Avrupa'da 'çiftçileri koruma' yasası

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Avrupa'da, “veggie-burger” (vejetaryen burger) teriminin kullanımını yasaklama geliyor. Parlamento, “biftek”, “şnitzel” ve “sosis” gibi tanımlamaları yalnızca et içeren ürünlerle sınırlandırma yönünde oy kullandı.

Avrupa Parlamentosu, “veggie-burger” (vejetaryen burger) teriminin kullanımını yasaklama ve “biftek”, “şnitzel” ve “sosis” gibi tanımlamaları yalnızca et içeren ürünlerle sınırlandırma yönünde oy kullandı.

Reuters'dan edinilen bilgilere göre, düzenleme, çiftçileri korumayı amaçlayan yeni bir AB yasa tasarısının parçası olarak gündeme geldi.

AVRUPA'DA VEJETARYAN BURGER YASAKLANIYOR

Parlamento üyeleri, gıda tedarik zincirinde güçlü şirketlerin çiftçilere olumsuz koşullar dayatmaması için hazırlanan düzenlemeye eklenen değişiklik önerisini 355 “evet”, 247 “hayır” oyu ile kabul etti.

Yasanın nihai metni, Avrupa Parlamentosu, AB üye devletleri ve Avrupa Komisyonu temsilcileri arasında yapılacak müzakerelerin ardından belirlenecek.

Parlamento, “veggie-burger” ve “vegan sosis” gibi ifadelerin yasaklanmasını destekledi.

BENZER YASAKLAR VAR MI?

Et ürünlerine özgü listede ayrıca “hamburger”, “yumurta sarısı” ve “yumurta akı” da yer aldı.

AB, daha önce süt ürünlerini “meme bezlerinden salgılanan ürünler” olarak tanımlamış; bu nedenle “yulaf sütü” gibi ifadeler yerine “yulaf içeceği” ifadesinin kullanılmasını zorunlu kılmıştı.

Avrupa Parlamentosu, 2020 yılında bitkisel bazlı alternatiflerde etle ilgili terimlerin yasaklanmasını öngören benzer bir öneriyi reddetmişti.

