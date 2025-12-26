Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, 2024 yılında hayır kurumlarına 474 milyon dolar bağışta bulundu. Bağışların büyük çoğunluğunu kendi kontrolündeki vakıf ve kuruluşlara yaparak, ABD Gelir İdaresi vakıflar için zorunlu kıldığı yıllık minimum yüzde 5 bağış oranının altında kaldı. En büyük hibe, Teksas'ta STEM odaklı okul ve üniversite kurmayı amaçlayan "The Foundation"a 370 milyon dolar olarak aktarıldı. Bağışlar, 2024 yılına ait Musk Vakfı vergi beyannameleriyle ortaya çıktı.

Ancak, 2023'te olduğu gibi, Musk Vakfı'nın son vergi beyanlarına göre, bu devasa bağışların büyük çoğunluğu kendi kontrolündeki kuruluşlara yapıldı. Dahası, Musk, ABD Gelir İdaresi’nin bildirdiğine göre vakfının yasal olarak vermesi gereken yıllık minimum yüzde 5'lik oranın gerisinde kalmaya devam ediyor.

EN BÜYÜK PAY KENDİ OKULUNA GİTTİ

Bu yıl en büyük hibeyi, Musk'ın 2021 yılında Teksas'ın Austin kentinde STEM odaklı bir K-12 okulu ve nihayetinde bir üniversite inşa etmek ve yönetmek amacıyla kurduğu kar amacı gütmeyen "The Foundation" aldı. Vakfın vergi belgeleri, Musk'ın geçen yılki bağışını iki kattan fazla artırarak okul operasyonları ve programlarını desteklemek için 370 milyon dolar verdiğini gösteriyor.

Musk, ilk kâr amacı gütmeyen okulu olan ve kendi çocuklarıyla SpaceX çalışanlarının çocuklarını eğitmek amacıyla kurulan "Ad Astra"yı (Latince'de "Yıldızlara Doğru") 2014 yılında California’nın Hawthorne kentinde açmıştı. On yıl sonra bu okul, en yeni eğitim girişimi olan ve SpaceX tesisinin yakınında kurulan yeni Ad Astra ilkokulu için bir model oldu. Yeni Ad Astra okulunun planları STEM ağırlıklı bir müfredat ve Montessori tarzı eğitimi içeriyordu. Ancak The New York Times tarafından bildirilen Teksas Sağlık ve İnsan Hizmetleri eyalet kurumunun son belgeleri, tesisin bu ilk hedeften saptığını ve şimdi on çocuk için "lisanslı bir çocuk bakımı programı" olarak faaliyet gösterdiğini ortaya koydu. Musk, 2023'ten bu yana üniversite açma planlarıyla ilgili kamuoyuna herhangi bir bilgi paylaşmadı.

35 MİLYON DOLARLIK FON BAĞIŞLAMIŞ

Musk Vakfı'nın ikinci en büyük bağışı olan toplam 35 milyon dolar, henüz bir hayır kurumuna gitmemiş olabilir. Bunun nedeni, Musk'ın parayı Fidelity Charitable'daki bir "bağışçı tavsiyeli fona" aktarmış olmasından kaynaklanıyor. Fona katkıda bulunanlar, parayı gerçek hayır kurumlarına dağıtmadan önce vergi indiriminden yararlanabiliyorlar ve ne kadar bağış yaptıklarını veya kime yaptıklarını açıklamak zorunda değiller.

Elon Musk’ın Vakfı, üçüncü en büyük hibe olan 7 milyon doların üzerindeki tutarı, Teksas'taki en büyük kâr amacı gütmeyen sağlık sistemi olan Baylor Scott & White Healthcare'e gönderdi.

Musk ayrıca, çoğunlukla sağlık ve eğitim girişimlerini ve doğal afet yardımını desteklemeye odaklanmış diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşlara da daha küçük bağışlarda bulundu. Bu yılki yeni alıcılar arasında Los Angeles'taki Holokost Müzesi ve Avrupa Yahudi Birliği gibi iki Yahudi kuruluşu da bulunuyor. Musk, 2024 yılının başlarında, sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) antisemitik görüşler yaymakla suçlanmış, bu iddiayı İsrail ve Auschwitz ölüm kampına yaptığı ziyaretlerle defalarca yalanlamaya çalışmıştı.

Musk Vakfı, 2010'dan bu yana toplamda 1.1 milyar dolardan fazla bağış yaptı. Vakfın, büyük bir kısmı muhtemelen Tesla hissesi olmak üzere, halen 14.7 milyar dolarlık varlığı bulunuyor.

İşte 2024 Yılında Musk Vakfı'nın en çok bağış yaptığı 10 kurum:

The Foundation: 370 milyon dolar

Fidelity Charitable: 35 milyon dolar

Baylor Scott & White Healthcare: 7.1 milyon dolar

X Prize Foundation: 5.4 milyon dolar

Windward School: 5 milyon dolar

The Seton Fund: 5 milyon dolar

Austin Habitat for Humanity: 5 milyon dolar

Digital Harbor Foundation: 3.2 milyon dolar

The University of Texas at Austin: 3.2 milyon dolar

The St. Bernard Project: 2.4 milyon dolar

