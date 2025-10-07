Suriye'de elektrik ihracatı artacak!

Haber Merkezi ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye’ye yapılan elektrik ihracatının 2026 yılında artacağını kaydetti.

TÜRKİYE-SURİYE ARASINDA ENERJİ ZAPTI

Bakan Bayraktar, milletvekillerinin soru önergelerini cevaplarken, Türkiye ve Suriye arasında imzalanan “Enerji, Madencilik ve Hidrokarbon Alanlarında Mutabakat Zaptı” ile iki ülke arasında enerji, madencilik ve hidrokarbon alanlarında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik bir çerçeve sağlanmasının planlandığını hatırlattı.

Bayraktar, Suriye’ye hâlihazırda üçü iletim, dördü dağıtım gerilim seviyesinde olmak üzere yedi enterkoneksiyon hattı üzerinden toplam 281 megavat elektrik ihracat kapasitesine ulaşıldığını da söyledi.

Bakan Bayraktar, “Mevcut enterkoneksiyonlardaki kapasite artışları ve Birecik-Halep hattının yeniden devreye alınmasına yönelik çalışmaların tamamlanmasını müteakip, 2026 yılı içerisinde ihracat kapasitesinin 800 megavatın üzerine çıkarılması öngörülüyor” dedi.