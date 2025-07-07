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Aslı Hünel’den iddialı çıkış! “Nursel Ergin’e gözdağı veriyor” dedirtti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aslı Hünel’den iddialı çıkış! “Nursel Ergin’e gözdağı veriyor” dedirtti
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gündüz kuşağının çok izlenen programlarından olan Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel, gündem olan açıklamalar yaptı. Hünel, sözleriyle Mutfak Bahane’nin sunucusu Nursel Ergin’e ‘gözdağı veriyor’ dedirtti.

Geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden ve büyük bir acı yaşayan Aslı Hünel, zor günleri çalışarak atlatmaya devam ediyor. Önceki gün Kıbrıs’ta sahne alan isim öncesinde kameralar karşısına geçti. 

ASLI HÜNEL: İZ BIRAKMAK ÖNEMLİ

13 Haziran 2025 Cuma günü Gelinim Mutfakta’yı sezon finaliyle kapatan Hünel başarısının sırrını “Sadece izlenmek değil, iz bırakmak önemli. Biz bunu başardık. Çünkü aşk ile yapıyoruz” şeklinde açıkladı.

Aslı Hünel’den iddialı çıkış! “Nursel Ergin’e gözdağı veriyor” dedirtti - 1. Resim

SOSYAL MEDYADA YORUMLAR GECİKMEDİ

Aslı Hünel'in iddialı açıklamaları akıllara benzer bir formatta program yapan Mutfak Bahane’nin sunucusu Nursel Ergin’i getirdi. Sosyal medyada, “Aslı Hünel, Mutfak Bahane'nin sunucusu Nursel Ergin'e gözdağı mı veriyor” şeklinde yorumlar yapıldı.

NURSEL ERGİN GİDİP ASLI HÜNEL GELMİŞTİ

Öte yandan sunucu Nursel Ergin, uzun süredir sunduğu Gelinim Mutfakta’dan ailesiyle vakit geçirme ve dinlenme ihtiyacı nedeniyle 7. sezon (2024 2025) öncesinde ayrılmıştı. Kendisinden boşalan koltuğa Aslı Hünel oturmuştu. 

Aslı Hünel’den iddialı çıkış! “Nursel Ergin’e gözdağı veriyor” dedirtti - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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