Aslı Hünel’den iddialı çıkış! “Nursel Ergin’e gözdağı veriyor” dedirtti

Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Temmuz 2025 10:09 - Güncelleme: 7 Temmuz 2025 10:13 - Güncelleme:

Gündüz kuşağının çok izlenen programlarından olan Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel, gündem olan açıklamalar yaptı. Hünel, sözleriyle Mutfak Bahane’nin sunucusu Nursel Ergin’e ‘gözdağı veriyor’ dedirtti.

Geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden ve büyük bir acı yaşayan Aslı Hünel, zor günleri çalışarak atlatmaya devam ediyor. Önceki gün Kıbrıs’ta sahne alan isim öncesinde kameralar karşısına geçti. ASLI HÜNEL: İZ BIRAKMAK ÖNEMLİ 13 Haziran 2025 Cuma günü Gelinim Mutfakta’yı sezon finaliyle kapatan Hünel başarısının sırrını “Sadece izlenmek değil, iz bırakmak önemli. Biz bunu başardık. Çünkü aşk ile yapıyoruz” şeklinde açıkladı. SOSYAL MEDYADA YORUMLAR GECİKMEDİ Aslı Hünel'in iddialı açıklamaları akıllara benzer bir formatta program yapan Mutfak Bahane’nin sunucusu Nursel Ergin’i getirdi. Sosyal medyada, “Aslı Hünel, Mutfak Bahane'nin sunucusu Nursel Ergin'e gözdağı mı veriyor” şeklinde yorumlar yapıldı. NURSEL ERGİN GİDİP ASLI HÜNEL GELMİŞTİ Öte yandan sunucu Nursel Ergin, uzun süredir sunduğu Gelinim Mutfakta’dan ailesiyle vakit geçirme ve dinlenme ihtiyacı nedeniyle 7. sezon (2024 2025) öncesinde ayrılmıştı. Kendisinden boşalan koltuğa Aslı Hünel oturmuştu. İlgili Haber Gelinim Mutfakta’nın eski sunucusu Nursel Ergin sonunda patladı! Her şeyi anlatıp yapımcıya sitem etti

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Melin Öztürk