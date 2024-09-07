Gelinim Mutfakta’nın eski sunucusu Nursel Ergin sonunda patladı! Her şeyi anlatıp yapımcıya sitem etti

Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta’nın eski sunucusu Nursel Ergin, uzun süren sessizliğini bozdu. Kayınvalidesini kaybeden Ergin üzüntüsünü dile getirdi. İçini döktüğü uzunca yazıda programdan neden ayrıldığını açıklayarak yapımcıya da sitemde bulundu.

Hafta içi her gün ekrana gelen Gelinim Mutfakta’nın yeni sezonunda sunucu değişikliği yaşandı. Nursel Ergin’den boşalan koltuğa Aslı Hünel otururken, bu durum bazı seyircilerin de tepkisini çekti.

Sosyal medyada Nursel Ergin için “Neden bıraktın” , “Nursel Ergin geri gelmeli” , “Sensiz programın tadı yok” gibi yorumlar yapılırken ünlü isim sessizliğini bozdu. 600 bin takipçili Instagram hesabında kayınvalidesi Nahide Sultan’ı kaybettiğini duyuran ve bunun acısını yaşayan Ergin, takipçilerinden dua isteyip uzun bir yazı kaleme aldı. Üzüntüsünü sevenleriyle paylaşan ünlü sunucu, daha sonra ise konuyu programdan neden ayrıldığına getirdi.

NURSEL ERGİN’DEN GELİNİM MUTFAKTA AÇIKLAMASI

Bilindiği gibi “Yeni sezonda dinlenmek istiyorum, ailemle vakit geçirmek istiyorum” açıklamasını yapmadığını belirten Gelinim Mutfakta eski sunucusu Nursel Ergin, şunları söyledi:

“15 yıldır ekran başında beni sevenler, eski kayınvalideme olan sevgimi bilir. O yüzden hani hatırlayın ekranda defalarca yaptık bu toplu duayı, benim için güzel yüreğinizle bir dua edin bu gece Nahide sultanıma. Bu gece önemli, bu gece zor...

Epey uzun bir yazı oldu ama madem dertleşiyoruz. Ben neredeyim ve programdan neden ayrıldım onun cevabına... Öncelikle ben ‘Yeni sezonda dinlenmek istiyorum, ailemle vakit geçirmek istiyorum’ gibi bir açıklama yapmadım. Sessizliğimi korudum ama bugün duygularım tavan...”

“YAPIMCIM SİZE SUNMAYI UYGUN GÖRMEYİP KESMİŞ”

Seyircisine veda ettiği anların kesildiğine vurgu yapan Nursel Ergin, yapımcıya sitem ettiği açıklamasının devamında ise şunları yazdı:

“Aslında bir anda puf olmadım. Ben ayrılacağımı zaten gerekli zamanda bildirmiştim. Ve son gün size gözlerim dolu dolu ‘sezonda yokum’ deyip vedamı ettim ama yapımcım size sunmayı uygun görmeyip kesmiş.

Ayrılma sebebim tamamen program ile etik değerlerimin uyuşmamasıydı. Ben de sunucu olarak izin istedim. Benim annelere ve bu ilişkilere bakış açım 18 yaşında Nahide sultana gelin geldiğimden beri değişmedi.”

“DAHA GÜZEL UĞURLANABİLİRDİM”

Ergin, siteminde daha güzel uğurlanabileceğini belirtti ve izleyicisine şu mesajı verdi:

“İşte bu sebeple rahat hissedemedim programın içinde. Bir sürü sağlık problemleri yaşamaya başladım... Belli ki buraya kadardı. Ve 595 bölüm en fazla bölüm çeken ve alkışlanacak reytingler alan bir sunucu olarak daha güzel uğurlanabilirdim...

Şükür iyiyim. Bana sunuculuk anlamında çok şey kattığı kesin. Her zamanki gibi enerjim enerjiniz olsun, hasta yatağında yatanlara da burada okunacak dualar şifa olsun. Sizi seviyorum ve iyi olduğumu, hazırlandığımı bilin istiyorum.”