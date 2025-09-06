Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı özel bir televizyon kanalında TOKİ'nin yüzde 25 indirimli konut kampanyasını duyurdu. Buna göre, TOKİ'den alınan 168 bin konut yüzde 25 indirim kapsamında olacak.

TOKİ'nin yeni kampanyasının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş, "TOKİ'nin yüzde 25 indirimli konut kampanyası ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler?" sorularının cevabını merak ediyor.

TOKİ'NİN YÜZDE 25 İNDİRİMLİ KONUT KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, yüzde 25 indirimli konut kampanyası 22 Eylül 2025 tarihinde başlayacak, 17 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.

22 Eylül - 17 Ekim tarihleri arasında yapılacak başvuruların ardından 168 bin konuta yüzde 25 indirimle sahip olacak vatandaşlar belirlenecek.

TOKİ'NİN YÜZDE 25 İNDİRİMLİ KONUT KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ'nin yüzde 25 indirimli konut kampanyası başvuru tarihleri 22 Eylül - 17 Ekim olarak açıklandı. Kampanyadan borcunu tamamen kapatmak isteyen hak sahipleri yararlanabilecek. Borcun bir kısmını kapatmak isteyenler ise bakiyenin en az yüzde 25’ini ödemek şartıyla indirimden faydalanabilecek.

Kampanya, satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar tamamlanmış ve taksitleri en geç aynı ay başlamış olan hak sahipleri için geçerli olacak. Ancak kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan hak sahipleri bu kampanyadan yararlanamayacak.