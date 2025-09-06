Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > TOKİ'nin yüzde 25 indirimli konut kampanyası ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler?

TOKİ'nin yüzde 25 indirimli konut kampanyası ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TOKİ&#039;nin yüzde 25 indirimli konut kampanyası ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler?
TOKİ, Konut, İndirim, Kampanya, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında TOKİ'nin yüzde 25 indirimli konut kampanyasını açıkladı. 168 bin konutu kapsayan kampanyanın detayları merak edilirken, "TOKİ'nin yüzde 25 indirimli konut kampanyası ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler?" soruları da araştırılmaya başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı özel bir televizyon kanalında TOKİ'nin yüzde 25 indirimli konut kampanyasını duyurdu. Buna göre, TOKİ'den alınan 168 bin konut yüzde 25 indirim kapsamında olacak.

TOKİ'nin yeni kampanyasının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş, "TOKİ'nin yüzde 25 indirimli konut kampanyası ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler?" sorularının cevabını merak ediyor.

TOKİ'nin yüzde 25 indirimli konut kampanyası ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler? - 1. Resim

TOKİ'NİN YÜZDE 25 İNDİRİMLİ KONUT KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, yüzde 25 indirimli konut kampanyası 22 Eylül 2025 tarihinde başlayacak, 17 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.

22 Eylül - 17 Ekim tarihleri arasında yapılacak başvuruların ardından 168 bin konuta yüzde 25 indirimle sahip olacak vatandaşlar belirlenecek.

TOKİ'nin yüzde 25 indirimli konut kampanyası ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler? - 2. Resim

TOKİ'NİN YÜZDE 25 İNDİRİMLİ KONUT KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ'nin yüzde 25 indirimli konut kampanyası başvuru tarihleri 22 Eylül - 17 Ekim olarak açıklandı. Kampanyadan borcunu tamamen kapatmak isteyen hak sahipleri yararlanabilecek. Borcun bir kısmını kapatmak isteyenler ise bakiyenin en az yüzde 25’ini ödemek şartıyla indirimden faydalanabilecek.

Kampanya, satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar tamamlanmış ve taksitleri en geç aynı ay başlamış olan hak sahipleri için geçerli olacak. Ancak kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan hak sahipleri bu kampanyadan yararlanamayacak.

TOKİ'nin yüzde 25 indirimli konut kampanyası ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler? - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

CHP olağanüstü kurultay için resmi başvuru yaptıCHP Olağanüstü Kurultayı ne zaman, saat kaçta?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP Olağanüstü Kurultayı ne zaman, saat kaçta? - HaberlerCHP Olağanüstü Kurultayı ne zaman, saat kaçta?Salih Özcan Beşiktaş'a transfer olacak mı? - HaberlerSalih Özcan Beşiktaş'a transfer olacak mı?Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş'ten yatırımcılara 'altın' tavsiye! İşte beklenen o ay... - HaberlerAltın almalı mı satmalı mı?Gözleri Karadeniz saat kaçta başlıyor, oyuncuları kimler? - HaberlerGözleri Karadeniz saat kaçta başlıyor, oyuncuları kimler?İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: BEDAŞ 8 saatlik kesintiyi duyurdu, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? - Haberlerİstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi: 8 saat sürecekYSK Başkanı Ahmet Yener kimdir, kaç yaşında, nereli? - HaberlerYSK Başkanı Ahmet Yener kimdir, kaç yaşında, nereli?
Sonraki Haber Yükleniyor...