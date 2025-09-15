Devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören öğrencilere kısmi zamanlı iş imkanı sunan İŞKUR Gençlik Programı'nda 2026 yılı yeni dönem başvuruları merakla bekleniyor. Program, öğrencilerin hem eğitimlerine devam etmelerine hem de iş gücü piyasasında tecrübe kazanmalarına imkan tanıyor.

Peki, 2026 İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman, öğrencilere günlük kaç lira ücret ödeniyor?

2026 İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026 yılı İŞKUR Gençlik Programı başvuruları için henüz resmi takvim açıklanmadı.

Ancak önceki yıllarda başvurular genellikle Şubat ayında yapılıyordu. Bu nedenle 2026 dönemi başvurularının Şubat ayında başlayacağı öngörülüyor.

Kesin başvuru tarihleri için İŞKUR’un resmi duyurularının takip edilmesi gerekiyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NDA ÖĞRENCİLERE GÜNLÜK KAÇ LİRA ÜCRET ÖDENİYOR?

İŞKUR Gençlik Programı'nda üniversite öğrencileri, günde 7.5 saat olmak üzere haftada en fazla 3 gün çalışabiliyor.

Programa katılım sağlayan öğrencilere her gün 1083 lira cep harçlığı ödeniyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvuruya uygun olanlar: Devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri.

Başvuruya uygun olmayanlar: Açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NA NASIL BAŞVURULUYOR