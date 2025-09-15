TÜBİTAK 318 işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler? TÜBİTAK üniversite öğrencisi personel alımı başlıyor

TÜBİTAK'ın 318 işçi alımına yönelik ilanı 15 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Ankara ve Kocaeli illerinde görevlendirilmek üzere 318 üniversite öğrencisi istihdam edilecek. Öğrenciler, “Kısmi Süreli Proje Personeli” adı altında aday araştırmacı olarak TÜBİTAK bünyesinde çalışacak. Peki, TÜBİTAK 318 işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

TÜBİTAK 318 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TÜBİTAK, kurum bünyesine yükseköğretim kurumlarında en az 4 yıllık lisans eğitimi veren bilgisayar, bilişim ve yazılım, elektrik-elektronik, haberleşme, kontrol ve otomasyon, yapay zeka, veri, adli bilişim, endüstri ve sistem mühendisliği, metalürji ve malzeme, kimya ve matematik mühendisliği gibi alanlarda 3 veya 4. sınıfta öğrenim gören öğrencilerden 318 proje personeli (aday araştırmacı) alımı yapıyor.

Alınacak personeller TÜBİTAK'ın Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE), Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) ve Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) birimlerinde görev yapacak.

TÜBİTAK 318 İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

TÜBİTAK'ın 318 işçi alımı başvuruları 15 Eylül Pazartesi günü başladı. Başvurular, kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden 6 Ekim'e kadar devam edecek.

Başvurular için gerekli şartlara ve süreçle ilgili bilgiye TÜBİTAK'ın internet sayfası üzerinden veya TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi “kariyer.tubitak.gov.tr” internet adresinden ulaşılabilecek.