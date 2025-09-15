Vuslat Doğan Sabancı kimdir, ne iş yapıyor? Vuslat Doğan Sabancı'nın hayatı ve kariyeri

Vuslat Doğan Sabancı'nın boşanma aşamasındaki eşi Ali Sabancı'dan 5 milyar lira tutarında tazminat istemesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Ağustos 2023’teki bot kazasından Ali Sabancı'yı sorumlu tutan Vuslat Doğan Sabancı'nın hayatı ve kariyeri merak edildi. Peki, Vuslat Doğan Sabancı kimdir, ne iş yapıyor?

VUSLAT DOĞAN SABANCI KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Vuslat Doğan Sabancı, 1971 yılında İstanbul'da doğdu. Aydın Doğan ve Sema Doğan'ın ikinci kızı olan Sabancı, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra Columbia Üniversitesi'nde Uluslararası Medya ve İletişim alanında yüksek lisans yaptı.

Vuslat Doğan Sabancı, çizim, heykel, yerleştirme ve hikaye anlatıcılığı gibi sanat dallarında adından sıkça söz ettirdi. Vuslat Vakfı'nın kurucusu olan Sabancı, 2004-2008 yılları arasında basın hayatına başladığı Hürriyet Gazete Grubu'nun 2008-2018 tarihlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlendi. Doğan ailesinin medya sektöründen çekilmesiyle birlikte Sabancı da Hürriyet'teki görevini bıraktı.

ALİ SABANCI KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Ali Sabancı, 5 Mayıs 1969 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Şevket Sabancı'nın üçüncü çocuğu olan Sabancı, 1987-1991 yılları arasında ABD'deki Tufts University'de ekonomi ve siyasal bilgiler eğitimi aldı. 1993 yılında Columbia Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Finans dalından yüksek lisans derecesi aldı. 2025 yılı Forbes verilerine göre 960 milyon dolar servetiyle Türkiye'nin en zengin 34'üncü insanı oldu.

Üniversite yıllarından tanıdığı Aydın Doğan'ın kızı Vuslat Doğan Sabancı ile evlenen Ali Sabancı'nın Şevket Emrecan ve Kaan Ali adlarında 2 oğlu var. Ayrıca Sabancı, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor.