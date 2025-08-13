Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çanakkale yangınında hayret ettiren görüntü! Dedesinden kalma arazi yanmadı, sebebi...

Çanakkale'de meydana gelen orman yangınında çok sayıda tarla ve bahçe küle döndü. Alevlerin arasından kurtulan bir çiftçinin deden kalma zeytinliği zarar görmezken, sebebi ortaya çıktı.

Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Orman yangını nedeniyle küle dönen araziler bölgedeki üreticilere de büyük zarar verdi. Başta zeytinlikler olmak üzere çok sayıda ekili alan yangın sebebiyle kullanılamaz hale geldi.

Çanakkale yangınında hayret ettiren görüntü! Dedesinden kalma arazi yanmadı, sebebi... - 1. Resim

DEDESİNDEN KALAN ZEYTİNLİK YANMADI

Aytaç Kök'e ait olan Güzelyalı Mahallesi’nin yüksek kesimlerindeki dedesinden kalma zeytinlik yangında zarar görmedi. Yaptığı temizlik sayesinde kuru otların tutuşup zeytin ağaçlarının yanmasını engelleyen Kök, yangının boyutunu gördüğünde endişelense de korktuğu olmadı.

Çanakkale yangınında hayret ettiren görüntü! Dedesinden kalma arazi yanmadı, sebebi... - 2. Resim

NTV'ye konuşan Aytaç Kök şunları söyledi:

"NORMAL BAKIMLARINI YAPTIK"

"Normal bakımlarını yaptık. Tarla sürülü. Sürülmesi lazım onları yaptık. Ormana da biraz mesafeli olduğu için kurtardık."

Çanakkale yangınında hayret ettiren görüntü! Dedesinden kalma arazi yanmadı, sebebi... - 3. Resim

"AZ ZAYİATLA KURTARDIK"

"Başlarken gördüm yangını. O taraftan geldim ama yapacağımız bir şey yoktu." diyen Kök, "Uzaktan izledim. Ben kesin tarla gitti dedim ama Allah'a şükür az zayiatla kurtardık." ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

