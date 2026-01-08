Anadolu Ajansı • Kocaeli
Kocaeli'de kamyon ile servis minibüsü çarpıştı: Yaralılar var
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde servis minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde S.K. idaresindeki servis minibüsü ile A.C. yönetimindeki demir saç yüklü kamyon, otoyolun Gebze kesimi Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
7 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay nedeniyle bağlantı yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
