İzmir'de orman yangını sürüyor! Gün ağarınca hava müdahalesi yeniden başladı

İzmir orman yangınlarıyla boğuşuyor. Buca'daki yangının dün akşam saat 18.00 sıralarında otoyol kenarında yanan bir araçtan ağaçlara sıçrayan alevler nedeniyle çıktığı iddia edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyürken, dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.

Ekipler alevlere hem havadan hem de karadan yoğun şekilde müdahale ederken, yangında İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak ile 9 helikopter havadan çalışma yaptı ve 139 kara aracı ile birlikte toplam 593 personel görev aldı. Orman ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve emniyete ait TOMA araçları da alevlere müdahalede bulundu.

Gece saatlerinde karadan yürütülen çalışmalar sonucu alevlerin etkisini kaybettiği görülürken, yangını tamamen kontrol altına almak için günün ağarmasıyla beraber hava araçları yeniden çalışmalarına başladı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün saat 18.00 sıralarında Gaziemir-Buca istikametinde seyir halindeki servis aracının yanmaya başlaması üzerine aracın yol kenarında park edildiği ve yolcuların tahliye edildiği, araçtaki yangının ormanlık alana sıçrayarak yangına sebebiyet verdiği hatırlatıldı. Yangına ilişkin başsavcılık tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlanıldığına işaret edilen açıklamada, olayda kusurları olduğu değerlendirilen araç sürücüsü, aracın tescil sahibi ve gün içinde aracın onarımını yapan egzoz ustasının gözaltına alındığı kaydedildi.