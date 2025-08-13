Komşuda yangın felaketi! Kundakçı yakalandı, köyler ve hastaneler tahliye ediliyor

Güney Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar, Türkiye, İtalya, Fransa, İngiltere, Karadağ ve Portekiz gibi ülkelerde yangınlara neden oldu.

Akdeniz bölgesinde yaşanan orman yangınlarına Yunanistan da eklendi. Yunanistan'da günlerdir süren orman yangınları nedeniyle tahliyeler başladı.

KÖYLER TAHLİYE EDİLDİ

Ulusal basına göre, ülkenin batısındaki Ahaia bölgesinde yangın hızla yayılırken, alevler yerleşim yerleri ve Patra Sanayi Bölgesi'ne ulaştı. Patra ve Pirgo kara yolu ulaşıma kapatıldı, 5 köy için tahliye emri verildi.

Sakız Adası’nın kuzeybatısındaki Volissos köyünde yangın yerleşim alanlarına sıçradı. Birçok ev, işletme ve çiftlik zarar gördü.

SAĞLIK KURULUŞLARI BOŞALTILDI

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, Ahaia bölgesindeki Kato Ahaia Sağlık Merkezi’nin, tüm bölgenin boşaltılması kararı doğrultusunda personel ve hastalarıyla birlikte tahliye edildiğini açıkladı.

Yunan basınındaki haberlere göre, Preveze’nin Thesprotiko bölgesindeki Sağlık Merkezi de boşaltıldı. Hastalar Arta ve Preveze hastanelerine nakledildi.

SAKIZ ADASINDA HASTANE TEYAKKUZ HALİNDE

Öte yandan, Sakız Adası’ndaki hastane, yangın nedeniyle yaşanabilecek olası gelişmelere karşı teyakkuza geçirildi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında yaralanan bir itfaiyeci ile dumandan etkilenen iki kişi acil serviste tedavi altına alındı.

HAVADAN VE KARADAN MÜCADELE SÜRÜYOR

Yunanistan genelinde devam eden orman yangınlarıyla mücadele sürerken, İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Vasilis Vathrakoyannis, katıldığı bir televizyon programında, son 48 saatte 152 yeni tarım ve orman yangınının çıktığını açıkladı.

Vathrakoyannis, gün içinde ülke genelinde yüksek hava sıcaklıkları, düşük nem oranı ve yer yer şiddetli rüzgarların etkili olduğunu belirterek, bunun yangınların hızla yayılması için son derece tehlikeli koşullara yol açtığını söyledi.

Sözcü, yangın bölgelerinde 4 bin 850 itfaiyecinin görev yaptığını, gün batımına kadar 62 hava aracının da müdahalede bulunduğunu ifade etti.

Vathrakoyannis, "Tüm aktif yangın cephelerini mevcut tüm imkanlarımızla kontrol altına almaya çalışıyoruz. Vatandaşlardan, yetkililerin talimatlarına harfiyen uymalarını rica ediyoruz. Önümüzdeki günlerde durumun daha da zorlaşması bekleniyor." dedi.

ATİNA YAKINLARINDA KUNDAKÇI GÖZALTINA ALINDI

Atina yakınlarındaki Drosia bölgesinde ormanlık alanda kundaklama düzeneği bulundu. Konuyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Düzeneğin bantla sarılı iki küçük piknik tüpüyle benzin dolu şişe ve fitilden oluştuğu belirtildi.