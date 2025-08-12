Avrupa'yı alevler sardı! Binlerce kişi tahliye ediliyor

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Dünya Haberleri

Güney Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar, orman yangınlarını tetikleyerek binlerce kişinin evlerini terk etmesine neden oldu. İtalya, Fransa, İngiltere, Türkiye, Karadağ, Portekiz gibi ülkelerde yangınlarla mücadeleye binlerce asker ve itfaiyeci seferber edildi. Uzmanlar, küresel ısınmanın Akdeniz’de yazları daha sıcak ve kurak yaparak yangın felaketlerini kaçınılmaz hale getirdiğine dikkat çekti.

Güney Avrupa'da etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, birçok bölgede orman yangınlarını tetikleyerek binlerce kişinin evlerini terk etmesine neden oldu.

İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz ve Balkanlar’da 40 dereceyi aşan sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm verildi.

İSPANYA'NIN ALEVLERLE SINAVI

İspanya’da Seville ve Cordoba’da sıcaklıkların 44 dereceye çıkması beklenirken, Madrid yakınlarındaki Tres Cantos’ta bir at çiftliği çalışanı şiddetli yanıklar sonucu hayatını kaybetti.

BBC World'den edinilen bilgilere göre, Kuzeybatıdaki Castile ve Leon bölgesinde 4 bin kişi tahliye edilirken, Andalusia’daki Tarifa çevresinde 2 bin kişi güvenli bölgelere taşındı.

Ülkede 1.000 asker yangınlarla mücadele için görevlendirildi.

PORTEKİZ'DE ÜÇ BÜYÜK YANGIN

Portekiz’de üç büyük orman yangınıyla mücadele edilirken, en ciddi yangın Trancoso yakınlarında kontrol altına alındı.

İtfaiyecilere 14 uçak destek verirken, Fas’tan da iki su tankeri gönderildi. İtalya’da ise 40 dereceye ulaşması beklenen sıcaklıklar nedeniyle bir çocuk sıcak çarpması sonucu hayatını kaybetti.

FRANSA'DA KIRMIZI ALARM

Fransa’nın üçte ikisinde sıcaklık uyarısı yapılırken, Paris ve Rhône Vadisi’nde sıcaklıkların 36-40 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Yunanistan’da 100’ü aşkın yangın yaşanırken, turistik Zakynthos adası ve Achaia bölgesinde tahliyeler sürüyor.

TÜRKİYE VE KARADAĞ'DA ORMAN YANGINI SINAVI

Türkiye’de Çanakkale ve İzmir’deki büyük yangınlar kontrol altına alınırken, Çanakkale Boğazı ve Çanakkale Havalimanı geçici olarak kapatıldı.

Karadağ’da ise yangın söndürme çalışmalarında bir asker hayatını kaybetti.

LONDRA'DA KORKUTAN YANGINLAR

İngiltere’de dördüncü sıcak hava dalgası yaşanırken, başkent Londra’da iki çayır yangını çıktı.

Bilim insanları, küresel ısınmanın Akdeniz bölgesinde yaz aylarını daha sıcak ve kurak hale getirdiğini, yangın sezonlarını ise uzattığını belirtiyor.

