Ev, araba, anılar... Her şey küle döndü! "Yangında denize kaçarak canını kurtardı"

Çanakkale'nin Kepez beldesinde 11 Ağustos saat 13.30 sıralarında tarım arazisinde başlayan yangın, alevler rüzgarın da etkisiyle büyümesiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

Vatandaşlar, kontrollü şekilde bölgeye geri döndüklerinde yanan evlerini ve araçlarını gördüler. Vatandaşlar, yangın sebebiyle yaşadıkları büyük üzüntüyü ve korkuyu anlattılar.

"EŞİM DENİZE KAÇARAK KURTULDU"

Güzelyalı köyünde evi kullanılmaz hale gelen Nevzat Üzen, "Doğal bir afet ama afetin sebebi doğal değil. Bizden, insanların ihmali, eğitimsizliği! Bu yüzden ülkemizdeki büyük yangınlardan üzüntü duyuyoruz. Sonra yaşadığımız Çanakkale'nin, yeşil Çanakkale'nin böyle siyah Çanakkale haline gelmesi bizi üzüyor. Tabii en sonunda da evimiz yandı, buna üzülüyoruz. Üzülmemek mümkün değil. Yangını söndüren arkadaşlarımızın, devlet erkanının sağlıklı, sıhhatli ve cansiperane çalışmalarından olsa gerek bir can kaybının olmaması bizi büyük sevince boğdu. Çok dikkat edilmesi gereken bir olay olduğunu anlıyoruz özellikle yangınların. Hatta bunun okullarda bir eğitim konusu yapılması da gerekir. Şu saatte helikopterler, uçaklar söndürme çalışmalarına devam ediyor. Evimde hiçbir şey sağlam kalmamış. Evin içinde alevlerle her şeyimiz yanmış. Canımızı kurtarmışız, sadece ona şükrediyoruz. Eşim evde yalnızdı, denize kaçarak kendini kurtardı. Arabamız yandı, eşim denizden kaçtı" şeklinde konuştu.

İlgili Haber Yangın kahramanları alevlerin arasından aldı! Kaplumbağa ve köpek yavrusu son anda kurtarıldı

"İNSAN YAŞAYINCA ANLIYORMUŞ"

Yangın sırasında evden çalıştığını belirten Melda Çırçan, "Kara bulut fark ettim. Balkona çıktığımda herkes çıkmıştı. Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu. Işığını gördüm ben. Daha sonra balkona ateş parçası düşünce 'Bu işte bir tuhaflık var' dedim. Sonra evden çıkıp motorumla yokuşun yukarısına çıktım. Sola döndüğüm anda oranın zaten komple yandığını, buraya kadar geldiğini gördüm. Daha sonra köpeğim evde olduğu için eve tekrar girdim. Köpeğimi aldım, çıktım, arabama koydum. Aşağı inip sola doğru döndüm. Orada durup bekledim artık çünkü insan o an nereye kaçacağını şaşırıyor. Ondan sonra yangının yükselerek buralara kadar geldiğini gördüm. Kapımızın önüne kadar yanıyordu. Arabamı almadan önce aşağıya köşeye motorumu koymuştum, o da yanmış. Sonra jandarmalar gelip ‘İlerleyin, burada beklemeyin' dediler. Defalarca geri dönmeye çalıştık ama buralara kadar alev almıştı. Karşıdaki apartmanlar, evler hep yandı. Çok şükür sadece balkon yanmış. 2 camı açık bırakmıştım, açık unutup çıktım evden. Hatta kapımı bile kitlememişim. İçerilere doğal olarak itfaiyenin sıktığı su girmiş. Yanan şeylerin isleri girmiş. İçerisi şu an is ve su dolu. Büyük bir temizlik istiyor ama çok şükür ki yanan herhangi bir eşya yok. Karşı taraf için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Biz şanlı olanlardanız. Bizim yanımızdaki 2-3 ev hariç her yer yandı. Çok çok kötüydü. İnsan yaşayınca anlıyormuş. Allah herkesin yardımcısı olsun" açıklamasını yaptı.

"YARDIM ÇABASI ACIMIZI UNUTTURDU"

Güzelyalı köyünde evinin kamelyası ve dış cephesi büyük ölçüde zarar gören Naci Başaran, "Polis buraya izin vermedi. Eve giremedim ama çok iyi organizasyon vardı. Allah razı olsun. Pek bir şeyim de yoktu. İçeri girmiş yangın da yok. Sadece dış çevrem gitmiş. Allah'a bin şükür. Ön tarafta kamelya, ağaçlar yandı, mantolama yandı, çelik kapı yandı. Camlar falan patladı ama öyle bir zarar değil. En güzel tarafı acımızı unutturan bu gençler. O motosikletlerle su, ayran, ilaç, manevi olarak destek vermeleri, dayanak vermeleri çok güzel. O çıkış yeri pazar yeri gibi yapılmış akşam gördüm. O insanlara yardım çok güzeldi, çk memnun oldum. Acımızı unuttuk. Allah bin kere razı olsun" ifadelerini kullandı.