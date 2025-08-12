Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Yangın kahramanları alevlerin arasından aldı! Kaplumbağa ve köpek yavrusu son anda kurtarıldı

Yangın kahramanları alevlerin arasından aldı! Kaplumbağa ve köpek yavrusu son anda kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı-İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yangın kahramanları alevlerin arasından aldı! Kaplumbağa ve köpek yavrusu son anda kurtarıldı
Orman Yangını, Çanakkale, Kepez, Kaplumbağa, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı-İhlas Haber Ajansı

Çanakkale'de devam eden orman yangınları bölgedeki canlı ve cansız varlıklara zarar vermeye devam ediyor. Bölgede yangınla mücadele eden orman ekipleri kaplumbağa ve köpek yavrusunu alevlerin arasından kurtardı.

Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerin yoğun müdahalesi devam ediyor.

Müdahaleler sırasında bir orman işçisi ise alevler içinden kaplumbağa ve köpek yavrusunu kurtardı.

Yangın kahramanları alevlerin arasından aldı! Kaplumbağa ve köpek yavrusu son anda kurtarıldı - 1. Resim

Yangın, saat 13.30 sıralarında Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Yangın kahramanları alevlerin arasından aldı! Kaplumbağa ve köpek yavrusu son anda kurtarıldı - 2. Resim

KAPLUMBAĞA VE KÖPEK YAVRUSU ALEVLERDEN KURTARILDI 

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına yoğun bir şekilde müdahaleye devam ediyor.

Yangın kahramanları alevlerin arasından aldı! Kaplumbağa ve köpek yavrusu son anda kurtarıldı - 3. Resim

Yangına müdahale sırasında bir orman işçisi ise alevlerin içinden kaplumbağa ve köpek yavrusunu kurtardı. Orman işçisi kaplumbağa ve köpek yavrusunu alevler arasından kurtardıktan sonra onlara diğer gönüllülerle beraber su içirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı-İhlas Haber Ajansı

Grok, Gazze'deki soykırımı ifşalayınca askıya alındı! "Gerçeği söylemek suç mu?"Putin-Trump zirvesi öncesi Zelenskiy duyurdu! Ateşkes yerine savaşa hazırlanıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eyyam-I Bahur döndü, 24 kent kavruldu! Sıcaklıklar 40 dereceyi aştı - YaşamEyyam-ı Bahur döndü, 24 kent kavruldu!İstanbul'da devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi, elektrik kesintisine neden oldu - Yaşamİstanbul'da devrilen ağaçlar araçlara zarar verdiManisa'da son dakika korkutan deprem! AFAD duyurdu - YaşamManisa'da son dakika korkutan deprem!Tam 4 gün boyunca yasak! Serinlemek isteyen başka çare arayacak - YaşamSerinlemek isteyen başka çare arayacak!Hava koşulları engel oldu! Güney Marmara'da feribot seferleri iptal - YaşamHava koşulları engel oldu! O tarihte tüm seferler iptalABD basını Türkiye'nin tatil beldesini tanıttı: Güneş tutkunlarının sığınağı ve milyarderlerin oyun alanı - Yaşam"Güneş tutkunlarının sığınağı ve milyarderlerin oyun alanı"
Sonraki Haber Yükleniyor...