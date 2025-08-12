Yangın kahramanları alevlerin arasından aldı! Kaplumbağa ve köpek yavrusu son anda kurtarıldı

Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerin yoğun müdahalesi devam ediyor.

Müdahaleler sırasında bir orman işçisi ise alevler içinden kaplumbağa ve köpek yavrusunu kurtardı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

KAPLUMBAĞA VE KÖPEK YAVRUSU ALEVLERDEN KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına yoğun bir şekilde müdahaleye devam ediyor.

Yangına müdahale sırasında bir orman işçisi ise alevlerin içinden kaplumbağa ve köpek yavrusunu kurtardı. Orman işçisi kaplumbağa ve köpek yavrusunu alevler arasından kurtardıktan sonra onlara diğer gönüllülerle beraber su içirdi.