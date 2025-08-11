Çanakkale Güzelyalı yangın son dakika: Yangın söndürüldü mü, neden çıktı?

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangına havadan 5 uçak ve 5 helikopterle müdahale edildiğini, karadan ise 69 arazöz, itfaiye araçları ve 685 personelin yangını söndürme çalışmalarında görev aldığını açıkladı.

ÇANAKKALE GÜZELYALI YANGIN SON DAKİKA

Çanakkale’nin Kepez beldesinde başlayan ve kısa sürede ormanlık alanlara ve yerleşim bölgelerine yayılan yangın, yoğun müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgede 5 uçak ve 5 helikopterin yanı sıra çok sayıda arazöz ve personel görev yapıyor.

Tahliyeler devam ederken, dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale ediyor. Ulaşımda kısıtlamalar uygulanıyor, Çanakkale Havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı. Bölgedeki ekiplerin müdahalesi sürerken, gelişmeler anbean takip ediliyor.

ÇANAKKALE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor. Henüz tamamen söndürüldüğüne dair resmi bir açıklama yapılmadı. Alevlerin bazı yerleşim bölgelerine sıçraması nedeniyle bölgedeki ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşların tahliyesi ve yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ederken, hava araçları ve kara ekipleri yangını söndürmek için mücadele ediyor.

ÇANAKKALE YANGINI NEDEN ÇIKTI?

Yangının çıkış nedeni henüz net olarak belirlenmedi. Kepez beldesindeki tarım arazisinde başlayan yangının, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak ormanlık alana ulaştığı bildirildi.

Yetkililer yangının çıkış sebebini araştırırken ihmallerin tespiti için çalışmalar devam ediyor. Halkın dikkatli olması ve yangın riskine karşı önlemler alması yönünde uyarılar yapılıyor.