Çanakkale Güzelyalı yangın son dakika: Yangın söndürüldü mü, neden çıktı?

Çanakkale Güzelyalı yangın son dakika: Yangın söndürüldü mü, neden çıktı?

Çanakkale Güzelyalı yangın son dakika: Yangın söndürüldü mü, neden çıktı?
Çanakkale’nin Kepez beldesinde 11 Ağustos 2025 tarihinde başlayan orman yangını, kısa sürede büyüyerek çevredeki ormanlık alanlara ve yerleşim bölgelerine sıçradı. Tarım arazisinde başlayan yangına, etkili rüzgarın da desteğiyle alevler hızla yayıldı ve Güzelyalı bölgesindeki bazı villalar tamamen alevlere teslim oldu. Yangın nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşlar tahliye edilerek güvenli bölgelere götürüldü.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangına havadan 5 uçak ve 5 helikopterle müdahale edildiğini, karadan ise 69 arazöz, itfaiye araçları ve 685 personelin yangını söndürme çalışmalarında görev aldığını açıkladı.

Çanakkale Güzelyalı yangın son dakika: Yangın söndürüldü mü, neden çıktı? - 1. Resim

ÇANAKKALE GÜZELYALI YANGIN SON DAKİKA

Çanakkale’nin Kepez beldesinde başlayan ve kısa sürede ormanlık alanlara ve yerleşim bölgelerine yayılan yangın, yoğun müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgede 5 uçak ve 5 helikopterin yanı sıra çok sayıda arazöz ve personel görev yapıyor.

Çanakkale Güzelyalı yangın son dakika: Yangın söndürüldü mü, neden çıktı? - 2. Resim

Tahliyeler devam ederken, dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale ediyor. Ulaşımda kısıtlamalar uygulanıyor, Çanakkale Havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı. Bölgedeki ekiplerin müdahalesi sürerken, gelişmeler anbean takip ediliyor.

Çanakkale Güzelyalı yangın son dakika: Yangın söndürüldü mü, neden çıktı? - 3. Resim

ÇANAKKALE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor. Henüz tamamen söndürüldüğüne dair resmi bir açıklama yapılmadı. Alevlerin bazı yerleşim bölgelerine sıçraması nedeniyle bölgedeki ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşların tahliyesi ve yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ederken, hava araçları ve kara ekipleri yangını söndürmek için mücadele ediyor.

Çanakkale Güzelyalı yangın son dakika: Yangın söndürüldü mü, neden çıktı? - 4. Resim

ÇANAKKALE YANGINI NEDEN ÇIKTI?

Yangının çıkış nedeni henüz net olarak belirlenmedi. Kepez beldesindeki tarım arazisinde başlayan yangının, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak ormanlık alana ulaştığı bildirildi.

Yetkililer yangının çıkış sebebini araştırırken ihmallerin tespiti için çalışmalar devam ediyor. Halkın dikkatli olması ve yangın riskine karşı önlemler alması yönünde uyarılar yapılıyor.

