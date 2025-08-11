Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bursa-İzmir-İstanbul otoyolunda yangın! Sürücüler alevlere karşı seferber oldu

Bursa-İzmir-İstanbul otoyolunda yangın! Sürücüler alevlere karşı seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa-İzmir-İstanbul otoyolu kenarındaki alanda alevler yükseldi. Yangına yoldan geçen sürücüler araçlarındaki yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalışıyor.

Bursa Şehir Hastanesi'nin karşısında bulunan alanda yangın çıktı.

SÜRÜCÜLER YANGIN TÜPLERİYLE MÜDAHALE EDİYOR

Alevlere yoldan geçen sürücüler, araçlarından çıkardıkları yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalışıyor.

KÖYLÜ ÇOCUKLAR YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN SU İSTİYOR

Otoyol kenarına çıkan köylü çocuklar, yangına atmak için araçlardan su istiyor.

