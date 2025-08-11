Bursa-İzmir-İstanbul otoyolunda yangın! Sürücüler alevlere karşı seferber oldu
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Bursa-İzmir-İstanbul otoyolu kenarındaki alanda alevler yükseldi. Yangına yoldan geçen sürücüler araçlarındaki yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalışıyor.
Bursa Şehir Hastanesi'nin karşısında bulunan alanda yangın çıktı.
SÜRÜCÜLER YANGIN TÜPLERİYLE MÜDAHALE EDİYOR
Alevlere yoldan geçen sürücüler, araçlarından çıkardıkları yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalışıyor.
KÖYLÜ ÇOCUKLAR YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN SU İSTİYOR
Otoyol kenarına çıkan köylü çocuklar, yangına atmak için araçlardan su istiyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Baki Sancak