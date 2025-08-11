Çanakkale'de bir yangın daha! Ormana sıçradı, ekipler seferber oldu

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor... Geçtiğimiz haftalarda büyük bir orman yangınının kül ettiği Çanakkale'de bugün de saat 13.30 sıralarında Kepez beldesinde tarım arazisinde başladı.

ORMANA SIÇRADI

Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

VALİ'DEN VATANDAŞLARA UYARI

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale merkez ilçesinde orman yangınının rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerlediğini kaydederek, "Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Toraman ayrıca "ÇOMÜ Dardanos yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı kampı, Çamlıbel sitesi tahliye edildi. Tahliye ekiplerine yardımcı olalım. Gereksiz trafik oluşturmayalım" dedi.

ÇOK SAYIDA UÇAK VE HELİKOPTER MÜDAHALE EDİYOR

Orman Genel Müdürlüğü ise yangına 11 uçak, 27 helikopter, 128 arazöz, 5 iş makinesi ve 796 personelin müdahale ettiğini duyurdu.

BOĞAZ TRAFİĞİ TEK TARAFLI KAPATILDI

Bu arada Çanakkale Boğazı'nda güneyden kuzeye olan trafik, yangın nedeniyle tek taraflı olarak kapatıldı.