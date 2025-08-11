Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Çanakkale'de yangınında saatlerce mahsur kaldılar! Mehmetçik, alev çemberinin ortasındaki ekibi kurtardı

Çanakkale'de yangınında saatlerce mahsur kaldılar! Mehmetçik, alev çemberinin ortasındaki ekibi kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çanakkale'de süren orman yangınında hayvanları uzaklaştırmak isteyen Uluslararası Sosyal Sorumluluk Derneğinin (USSOD) üyeleri alev çemberinin ortasında kaldı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca mahsur kalan ekibi, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile kurtardı.

Türkiye bir kez daha orman yangınları ile mücadelesini sürdürüyor. Çanakkale, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla ve Hatay'da çıkan orman yangınları, ciğerlerimizi yakarken, alevlerle mücadele sırasında yaşanan kahramanlıklar gururlandırıyor.

Çanakkale'de süren orman yangınında tahliye çalışmaları sırasında mahsur kalan ekip, Türk askeri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'de yangınında saatlerce mahsur kaldılar! Mehmetçik, alev çemberinin ortasındaki ekibi kurtardı - 1. Resim

TAHLİYE SIRASINDA ALEVLERİN ORTASINDA MAHSUR KALDILAR 

Uluslararası Sosyal Sorumluluk Derneğinin (USSOD) üyesi 5 kişilik ekip, Güzelyalı köyüne orman yangınını söndürme ve tahliye çalışmalarına katıldı.

İhbar üzerine köyde alevlerin yaklaştığı bir siteye ulaşan ekip, vatandaşların tahliyesi için evleri gezmeye başladı.
Sitedeki 2 vatandaşın tahliyesini gerçekleştiren USSOD ekibi, bölgede bağlı vaziyette küçükbaş hayvanlar ve köpekler olduğunu fark etti.

Çanakkale'de yangınında saatlerce mahsur kaldılar! Mehmetçik, alev çemberinin ortasındaki ekibi kurtardı - 2. Resim

Küçükbaş hayvanlarla beraber köpekleri bölgeden uzaklaştırmak isteyen USSOD ekibi, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlerin sitenin yolunu kapatması üzerine alanda mahsur kaldı.

Alev çemberinin arasında kalan ekip, güvenli bölge arayışına başladı.

Çanakkale'de yangınında saatlerce mahsur kaldılar! Mehmetçik, alev çemberinin ortasındaki ekibi kurtardı - 3. Resim

1.5 SAATLİK ESARET TÜRK ASKERİNİN MÜDAHALESİYLE SON BULDU

Yaklaşık 1,5 saat boyunca mahsur kalan ekibi, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile kurtardı.

Çanakkale'de yangınında saatlerce mahsur kaldılar! Mehmetçik, alev çemberinin ortasındaki ekibi kurtardı - 4. Resim

Bulundukları alandan çıkarılan USSOD ekibinin üyeleri büyük tehlike atlattı.

TAM ÇIKIYORDUK Kİ YOL ALEVLERLE KAPANDI

USSOD Başkanı Mücteba Bektaş, AA muhabirine, bölgede AFAD koordinasyonunda hareket ederek, yangınla mücadele çalışmalarına katıldıklarını söyledi.

Çanakkale'de yangınında saatlerce mahsur kaldılar! Mehmetçik, alev çemberinin ortasındaki ekibi kurtardı - 5. Resim

Güzelyalı köyünde tahliye için çalışma yaptıklarını, alevlerin yolu kapatması nedeniyle bulundukları siteden çıkamadıklarını kaydeden Bektaş, şöyle konuştu:

Çanakkale'de yangınında saatlerce mahsur kaldılar! Mehmetçik, alev çemberinin ortasındaki ekibi kurtardı - 6. Resim

"2 kişinin tahliyesini sağladık. Onları gönderdik. Gönderirken de orada ağaca bağlı hayvanları gördük. Keçiler, köpekler vardı. İnsanlar can havliyle uzaklaşırken hayvanların iplerini çözememişler. Kapının önünde köpekler vardı. Onları aldık. Tam çıkıyorduk. O sırada sitenin girdiğimiz yolu komple alev topu olmuştu. Daha sonra rüzgar şiddetlenince bulunduğumuz alan çember olarak alev topuna döndü."

Alevlerin neden olduğu sıcak ve duman nedeniyle zor anlar yaşadıklarını dile getiren Bektaş, "Yaklaşık 1,5 saat boyunca mahsur kaldık. En son Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ekipleri TOMA'larla beraber girip bizi aldılar. 5 dakika daha geç kalınsaydı, Allah muhafaza ölüm haberimizi alırlardı. Tahliye sırasında kaplumbağa da vardı. Onların hepsini aldık." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı
