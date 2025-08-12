Alevler bu kez İstanbul, İzmir, Uşak ve Osmaniye'den yükseldi! Ormanlık alan cayır cayır yanıyor

Ormanlık alanlarda çıkan yangınlar ciğerlerimizi yakmaya devam ediyor. Çanakkale'de günlerdir süren yangın kontrol altına alındı derken, bu kez İstanbul, Uşak, İzmir ve Osmaniye'den yangın haberleri geldi.

İSTANBUL MALTEPE'DE ARAZİ YANGINI

Maltepe ilçesi Başıbüyük Mahallesi'nde geniş bir arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevrede paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

UŞAKTA ORMANLIK ALANDA ALEVLER YÜKSELDİ

Uşak'ın Banaz ilçesinde Yenice ile Paşacık köyleri arasında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter ile çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İZMİR'DE MİNİBÜS YANGINI ORMANA SIÇRADI

İzmir'in Buca ilçesinde bir minibüste çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Çeşme Otoyolu Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde ilerleyen bir minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın otoyol yanındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 2 helikopter, 15 arazöz, 2 iş makinesi ve 99 personelle yangına müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

OSMANİYE'DE TARLADA ÇIKAN YANGIN ZEYTİNLİĞE SIÇRADI

Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Evciler Mahallesi yakınındaki tarlada henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle zeytin ağaçlarının bulunduğu alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın olan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.