Ülke felaketi yaşıyor! Karadağ, orman yangınları nedeniyle yardım bekliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Karadağ’da günlerdir süren orman yangınları rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerine yaklaştı. Kontrol altına alınamayan alevler nedeniyle hükümet, NATO aracılığıyla komşu ülkelerden ve uluslararası camiadan acil yardım istedi.

Balkan ülkesi Karadağ’da şu günlerde orman yangınları nedeniyle zor günler geçiriyor.

Günlerdir devam eden orman yangınları, rüzgarın etkisiyle hızla yayılıyor ve bazı yerleşim yerlerini tehdit eder hale geldi. Başkent Podgoritsa başta olmak üzere birçok bölgede süren yangınlara müdahalede yetersiz kalan Karadağ yönetimi, NATO üzerinden komşu ülkeler ve uluslararası camiadan yardım talebinde bulundu.

Yüksek hava sıcaklıklarının etkisiyle büyüyen alevler nedeniyle ülke genelinde kırmızı alarm verilirken, Sırbistan ve Hırvatistan’dan söndürme çalışmaları için hava desteği gönderildi.

KOMŞU ÜLKELERDEN YARDIM BEKLİYORLAR

Karadağ İçişleri Bakanlığı, Podgoritsa, Budva, Bar, Niksic, Savnik ve Bijelo Polje'de yangınların sürdüğünü bildirirken, NATO üzerinden komşu ülkeler dahil uluslararası camiadan yardım talep edildiği aktarıldı.

Öte yandan, Sırbistan İçişleri Bakanlığı da Karadağ'daki yangınlara havadan müdahale için helikopter gönderildiğini duyurdu.

Yangınlara müdahale için Hırvatistan'ın da yangın söndürme uçağı gönderdiği öğrenildi.

KARADAĞ, HAVA SICAKLIKLARI NEDENİYLE ALARMDA

Öte yandan, dünden bu yana etkili olan yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle Karadağ'da kırmızı alarm verildi.

BALKAN ÜLKELERİ ZOR DURUMDA

Balkan ülkeleri orman yangınları ve yüksek sıcaklıklarla mücadele ediyor

Hırvatistan'ın sahil kenti Split yakınlarında dün çıkan büyük çaplı orman yangınının kontrol altına alındığı, 250 hektar alanın yok olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kosova Acil Durum Yönetimi Ajansınca yapılan yazılı açıklamaya göre, dün 14.00-20.00 saatleri arasında ülke genelinde 51 yangın tespit edildi. Yangınların 32'si kontrol altına alınırken, 19'unun söndürülme çalışmaları sürüyor.

Arnavutluk Ulusal Sivil Savunma Ajansı (AKMC) da son 24 saatte ülke genelinde 50 orman yangını çıktığını, bunlardan 19'unun halen aktif olduğunu bildirdi. AKMC, ülke genelindeki yangın söndürme çalışmalarına 82 itfaiye aracı ve 1080 personelin katıldığını duyurdu. Arnavutluk Jeoloji Bilimleri Enstitüsü de yangın ihtimalinin İşkodra, Leş ve Elbasan illerinin belirli bölgeleri için "çok yüksek" risk, ülke genelinde "yüksek" risk beklendiğini açıkladı. Enstitü, bugün hava sıcaklığının 41 dereceye kadar ulaşmasının beklendiğini kaydederek, vatandaşlardan daha dikkatli olmaları ve yangınları yerel makamlara bildirmeleri çağrısında bulundu.

Balkan ülkeleri Hırvatistan, Bosna Hersek ve Sırbistan'da ayrıca yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle halka uyarı yapıldı.

