Çanakkale, Edirne, Hatay, Manisa'da orman yangını! Bakan Yumaklı son durumu paylaştı

12.08.2025 04:22

ALEVLERİN EVLERE SIÇRAMASINA RAMAK KALDI

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyünde çıkan orman yangını 10 saattir devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle korkutucu boyuta ulaşan alevlerin yazlık evlere sıçramasına ramak kaldı. Ekipler, alevleri söndürmek için zamanla yarışıyor.

Yangın, etkisini artırarak devam ediyor. Tahliye edilen vatandaşlar büyük korku yaşadıklarını belirtti.

12.08.2025 02:05

KÖYLER TAHLİYE EDİLİYOR

Edirne Enez'de çıkan yangın, gece saatlerinde etkisini artırarak devam ediyor. Devasa boyuta ulaşan yangın, çok sayıda yerleşim yerini tehdit ediyor. Ormanlık alana yakın yerleşim yerlerinin birçoğu alevlere teslim oldu.

Gecenin karanlığını aydınlatan alevlerin ürkütücü görüntüsü, kilometrelerce uzaktan dahi görülebiliyor.

12.08.2025 02:01

HATAY'DA YANGIN 10'UNCU SAATİNDE

Hatay’da dün saat 15.30 sıralarında Yayladağı ilçesi Arslanyazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıktı.

Alevlere Hatay Valiliği koordinesinde; Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, AFAD, destek illerin ekipleri, Yayladağı Belediyesi ile TAMP kapsamında görevli kurum ve kuruluşların personelleri ile müdahale devam ediyor. Olay yerinde alevlere müdahale eden 69 araç ve yaklaşık 200 personel bulunuyor.

12.08.2025 01:29

BOLU'DA ALEVLER KISMEN KONTROL ALTINDA

Bolu’nun Mudurnu ilçesi Göncek köyü civarında dün saat 12.30 sıralarında başlayan tarla yangını, kısa sürede ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan etkin şekilde müdahale edilirken, ekiplerin yoğun çabası sonucunda alevler gece saatlerinde kısmen kontrol altına alındı.

Yapılan incelemede yangının, tarlada çalışma sırasında biçerdöverden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı belirlendi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

12.08.2025 00:37

ÇANAKKALE'DE YANGIN SÜRÜYOR

Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına karadan yoğun müdahale gece boyunca devam ediyor. Yangın bölgesinde rüzgar zaman zaman şiddetini arttırırken ekipler ise yorulmak bilmeden çalışmalarını sürdürüyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman; yangına havadan 10 uçak, 9 helikopter ile, karadan ise 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araçlar ve 760 personel ile müdahale edildiğini belirtti.

Riskli bölgelerde bulunan 2 bin 90 vatandaş tedbiren deniz ve karayolu ile tahliye edilirken, dumandan etkilenen 77 vatandaşın ise sağlık kuruluşlarında tedavileri devam ediyor.

12.08.2025 00:25

MANİSA'DA 3 YANGINDAN BİRİ KONTROL ALTINADA

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, dün saat 17.00 sıralarında Sarıalan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, ekiplerin yaklaşık 7 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Soma ve Alaşehir ilçelerindeki orman yangınlarına ise 116 söndürme ekibi, 10 iş makinesi ve 385 personelle müdahale sürüyor.

Dün, Soma, Alaşehir ve Şehzadeler ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale başlatılmış, Soma'daki orman yangınında Kozanlı Mahallesi, tedbir amaçlı tahliye edilmiş ve 1 şüpheli gözaltına alınmıştı.

12.08.2025 00:03

"348 VATANDAŞ KURTARILDI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale’de meydana gelen orman yangınlarında mahsur kalan 348 vatandaşın kurtarıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çanakkale’de meydana gelen orman yangınlarında mahsur kalan 348 vatandaşımız Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından kurtarıldı. Bugün Çanakkale’nin Merkez ilçesi Çınarlı köyü mevkiinde meydana gelen orman yangınları nedeni ile mahsur kalan vatandaşlarımızın olduğu bilgisinin alınması üzerine 1 Sahil Güvenlik gemisi, 5 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-5) derhal görevlendirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından bölgede mahsur kalan 187 vatandaşımız denizden ve 161 vatandaşımız ise Sahil Güvenlik kara araçları ile karadan olmak üzere toplam 348 vatandaşımız emniyetli bölgelere tahliye edildi." ifadelerini kullandı.

11.08.2025 21:26

ÇANAKKALE YANGINLARININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına ilişkin bilgi verdi. Türkiye genelinde bugün çıkan 55 ormanı yangınının 45’inin kontrol altına alındığını açıklayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Kabine toplantımızın ardından ülkemizde devam eden orman yangınları hakkında mevcut durumu değerlendirmek üzere Yangın Yönetim Merkezimize geldik. Bugün ülkemizde çıkan 55 orman yangınının 45’ini tamamen kontrol altına aldık.

Devam eden yangınlarda Çanakkale/Ayvacık, Çanakkale/Ezine, Bolu/Mudurnu, Kahramanmaraş/Göksun, Muğla/Milas, Hatay/Yayladağ, Manisa/Şehzadeler yangınlarının enerjisi düşürüldü.

Çanakkale/Merkez/Dardanos, Manisa/Soma, Edirne/Enez yangınlarına ekiplerimizin müdahalesi devam ediyor. Bu yangınları da bir an evvel kontrol altına almak için tüm gücümüzle mücadele ediyoruz.

Orman yangını açısından yüksek riskli bir haftadan geçtiğimiz konusunda uyarılarda bulunmuştuk. Maalesef risk önümüzdeki günlerde de devam edecek. Lütfen dışarıda ateş yakmayalım. Anız yakmayalım. Sigara izmariti atmayalım. Yangına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınalım."

11.08.2025 20:56

BOĞAZ YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yangın nedeniyle kapanan Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin çift yönlü olarak yeniden açıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çanakkale Dardanos mevkisinde meydana gelen orman yangını nedeniyle kapatılan Çanakkale Boğazı çift yönlü gemi trafiğine açılmıştır" ifadeleri kaydedildi.

Yer: Çanakkale, Edirne, Bolu, Manisa, Hatay, Kahramanmaraş