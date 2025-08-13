Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bölgesel risklere göre tedbirler alınacak! Trenler duracak elektrik kesilecek

Bölgesel risklere göre tedbirler alınacak! Trenler duracak elektrik kesilecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bölgesel risklere göre tedbirler alınacak! Trenler duracak elektrik kesilecek
3. Sayfa Haberleri

Türkiye’yi kasıp kavuran orman yangınları önceki gün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında da ele alındı.

Emrah Özcan ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada bugüne kadar yaşanan orman yangınlarının sebeplerini rakamsal olarak analiz ettirdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Nerede risk yüksekse anında görebiliyor, ona göre harekete geçebiliyoruz. Mesela, riskli bir bölgede demir yolu varsa, raylardan kıvılcım sıçramaması için belli süreyle seferler durdurulacak. Elektrik hatlarıyla ilgili ilave güvenlik tedbirleri alınacak. Piknik alanları, riskli dönemlerde geçici olarak kapatılacak. Bunların hepsi önceden analiz ediliyor, sahada İHA’larla takip ediliyor. Yani sadece yangın çıktığında değil, yangın çıkmadan önce riskin kaynağını ortadan kaldıracak bir risk yönetimi anlayışıyla hareket ediyoruz.”

Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yangınların çıkış sebebiyle ilgili kolluk kuvvetlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Yumaklı “Yangınların çok büyük kısmı ormanlık alanın dışında başladı. Toplumsal bir farkındalık oluşmalı. Bu yıl eğitim öğretim yılının ilk dersi, orman sevgisi olacak. Maalesef birkaç gün yangın çıkmayınca yine unutuyoruz. Doğrudan ya da dolaylı yüzde 90 insan unsuru var” dedi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

