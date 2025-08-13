Balıkesir'de korkutan yangın! 2 ev kullanılamaz halde, yavru kediler mahsur kaldı

6.1'lik deprem ile sallanan Balıkesir'de dumanlar yükseldi. Dursunbey'de çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale gelirken, yavru kediler ise mahsur kaldı.

İKİ EV CAYIR CAYIR YANDI

Edinilen bilgiye göre, Dursunbey merkezinde henüz neden çıktığı belli olmayan yangın, bitişiğindeki diğer eve sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

YAVRU KEDİLER KURTARILDI

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılmaz hale gelirken mahsur kalan yavru kediler ekipler tarafından kurtarıldı.