Haberler > 3. Sayfa > Balıkesir'de korkutan yangın! 2 ev kullanılamaz halde, yavru kediler mahsur kaldı

Balıkesir'de korkutan yangın! 2 ev kullanılamaz halde, yavru kediler mahsur kaldı

Balıkesir'de henüz bilinmeyen bir nedenle iki binada yangın çıktı. Alevler arasında kalan yavru kediler kurtarılırken, evler kullanılamaz hale geldi.

6.1'lik deprem ile sallanan Balıkesir'de dumanlar yükseldi. Dursunbey'de çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale gelirken, yavru kediler ise mahsur kaldı.

İKİ EV CAYIR CAYIR YANDI

Edinilen bilgiye göre, Dursunbey merkezinde henüz neden çıktığı belli olmayan yangın, bitişiğindeki diğer eve sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Balıkesir'de korkutan yangın! 2 ev kullanılamaz halde, yavru kediler mahsur kaldı - 1. Resim

YAVRU KEDİLER KURTARILDI

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılmaz hale gelirken mahsur kalan yavru kediler ekipler tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'de korkutan yangın! 2 ev kullanılamaz halde, yavru kediler mahsur kaldı - 2. Resim

Fransız hava trafik kontrolörü telsizden haykırdı! İsrailli pilotları şaşkına çeviren sözler
