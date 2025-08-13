Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Güney Afrika'da protestocular İçişleri Bakanlığı ofisini ateşe verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gauteng eyaletinde protestocular, İçişleri Bakanlığı'na ait ofis binasını ateşe verdi.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Johannesburg'un doğusundaki Germiston bölgesinde, kira ödemedikleri gerekçesiyle belediyeye ait konutlardan tahliye edilmek istenen sakinlerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

BARİKATLAR KURDULAR, POLİSE TAŞ ATTILAR

Şehir merkezinde caddelere barikatlar kurarak durumu protesto eden kalabalık, polise taşlarla saldırdı.

BAKANLIK BİNASINI ATEŞE VERDİLER

Polisin plastik mermi kullanarak müdahalede bulunduğu protestocular belediyeye ait bir apartman bloğunu ve bitişiğindeki İçişleri Bakanlığı'nın iki katlı ofis binasını ateşe verdi.

BİNA AĞIR HASARLI

Ekurhuleni Afet ve Acil Durum Yönetimi Sözcüsü William Ntladi, binanın ağır hasar aldığı yangında can kaybı yaşanmadığını belirtti.

İçişleri Bakanı Leon Schreiber, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, kundakçılar hakkında cezai işlem başlatılacağını belirterek “Bu, sosyal altyapımıza yönelik bir saldırıdan başka bir şey değil ve buna sabredemeyiz.” ifadesini kullandı.

Ekurhuleni Belediye Başkanı Nkosindiphile Xhakaza, belediyeye ait konutları "yasa dışı olarak işgal eden" kiracıların tahliye edilmesi konusunda geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Polis, olayla ilgili olarak 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

