ABD'de enflasyon yükseliyor! Kira, enerji ve markette fiyat artışı

ABD’de Temmuz ayında enflasyon, ithal bazı ürünlerdeki fiyat artışlarının benzin ve gıda fiyatlarındaki düşüşle dengelenmesi sonucu değişmedi. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 2,7 artarak önceki ay ile aynı seviyede gerçekleşti.

Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon ise yüzde 3,1’e yükseldi. Her iki oran da ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yüzde 2’lik hedefinin üzerinde kaldı.

GÜMRÜK VERGİLERİ DENGELECENEK Mİ?

Manufactiring'den edinilen bilgilere göre, ekonomistler, yavaşlayan kira artışları ve ucuzlayan akaryakıtın, Başkan Donald Trump’ın geniş kapsamlı gümrük tarifelerinin etkilerini kısmen dengelediğini belirtti. Nisan ayında yürürlüğe giren yüzde 10’luk genel tarifenin yanı sıra Çin ve Kanada gibi ülkelere uygulanan ek vergilerin de fiyatlara yansıdığı ifade edildi.

Tarife oranlarının on yılların en yüksek seviyesine çıktığını belirten uzmanlar, maliyetlerin tüketiciye yansıyacağı ve bazı şirketlerin “shrinkflation” (ürün miktarını azaltarak fiyatı koruma) yöntemine başvurabileceği uyarısında bulundu.

FİYATLAR HER SEKTÖRDE YÜKSELİYOR

Fed’in Eylül ayında faiz indirimi yapıp yapmayacağı konusunda görüş ayrılıkları sürüyor. İşe alımların baharda yavaşlaması, faiz indirim beklentilerini artırırken, çekirdek enflasyonun yükselmesi bu kararı erteletebilir. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun kötüleşmesinin faiz indirimi planlarını durdurabileceğini söylemişti.

İlgili Haber ABD enflasyon verisi geldi, altın fiyatları hareketlendi

Aylık bazda fiyatlar yüzde 0,2 artarken, çekirdek fiyatlar yüzde 0,3 yükseldi. Benzin fiyatları aylık yüzde 2,2, yıllık ise yüzde 9,5 geriledi. Gıda fiyatları aylık yüzde 0,1 düştü. Ancak ithal ürünlerde tarife etkisiyle artışlar görüldü; ayakkabı fiyatları aylık yüzde 1,4, mobilya fiyatları yüzde 0,9 yükseldi. Kahve fiyatları yıllık bazda yüzde 15 artarken, Brezilya’dan ithalata uygulanan vergilerin fiyatları daha da artırabileceği belirtildi.

Trump yönetimindeki Çalışma İstatistikleri Bürosu’nda (BLS) yaşanan görev değişiklikleri ve işe alım kısıtlamaları, enflasyon verilerinin toplanmasında daralmaya yol açtı. Uzmanlar, bu durumun kısa vadede verilerde dalgalanma oluşturabileceğini ifade etti.

Tarifelerden en çok etkilenen küçük işletmeler, fiyat artışından kaçınmak için alternatif gelir yolları arıyor. Bazı büyük şirketler ise fiyatlarını yükseltmeye başladı. Procter & Gamble, Walmart, Ralph Lauren ve Under Armour gibi firmalar ürünlerine zam yaparken, kozmetik üreticisi e.l.f. Beauty Çin’den ithalat maliyetleri nedeniyle tüm ürünlerinde fiyatları 1 dolar artırdı.