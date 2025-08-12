Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD enflasyon verisi geldi, altın fiyatları hareketlendi 

Piyasalarda son dakika haberi!.. ABD’de enflasyon temmuzda, yıllık bazda %2,8 beklentiye karşılık %2,7 artış gösterdi. %3,0 beklenen çekirdek enflasyon ise geçen ay %3,1’e yükseldi. Manşet enflasyondaki gerileme piyasalara destek olurken; FED’den eylülde faiz indirimi beklentisi devam etti. Ons altın, ılımlı enflasyon verisinin ardından “güvercin FED” beklentileriyle birlikte 3.335 dolardan yönünü yukarı çevirdi ve 3.355 dolara yöneldi. 

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda merakla beklenen ABD temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre ABD’de TÜFE temmuzda, yıllık bazda %2,8 beklentiye karşılık %2,7 artış gösterdi. %3,0 olarak gerçekleşmesi beklenen çekirdek enflasyon ise geçen ay %3,1’e yükseldi. 

Manşet TÜFE’deki gerileme piyasalara destek olurken; çekirdek enflasyondaki yükseliş, fiyatlardaki katı duruşa dair şüphelerin devam etmesine sebep oldu. 

FED’DEN İNDİRİM BEKLENTİLERİ…

Bu arada manşet enflasyonun tahminlerden daha düşük iyi gelmesiyle birlikte FED’den de eylülde faiz indirimi beklentileri korundu. CME FedWatch anketinde veri sonrasında 25 baz puanlık indirim, %82,4 ihtimalle fiyatlanmaya devam ediyor.

ONS ALTIN YUKARI DÖNDÜ

Veri öncesinde 3.335 dolar sınırına kadar gerileyen altın fiyatları da TÜFE’nin açıklanmasının ardından sınırlı bir yükselişle TSİ 15:50 itibarıyla 3.355 dolara doğru yöneldi. “Güvercin FED” öngörülerinin devam etmesi, altın fiyatlarında hafta başında başlayan düşüşün de hız kesmesini destekledi. 

GRAM ALTIN FİYATLARI…

İç piyasada da veri öncesinde gram altın fiyatı 4.373 TL’ye kadar gerilemişti. Ons altındaki hareketlilikle birlikte gram fiyatı da ilk tepkilerde 4.395 TL’ye yükseldi.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı 4.375-4.425 TL bandında seyrederken çeyrek altın 7.222 TL’den satılıyor.

