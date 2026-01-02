İhlas Haber Ajansı
Ağrı'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Ağrı'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Baskınlarda örgüt ideolojisi doğrultusunda faaliyet yürüttükleri tespit edilen 10 şüpheli yakalandı.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü personelince, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında il merkezinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
10 KİŞİ YAKALANDI
Operasyonda, örgüt ideolojisi doğrultusunda faaliyet yürüttükleri belirlenen 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, yasaklı ve toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 şüpheli, gerekli yasal işlemler yapılmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
