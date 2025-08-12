Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gram altın 6 bin lira olacak! Kuyumculardan çarpıcı tahmin, tarih verdiler

Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı'dan altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir tahmin geldi. Altının her zaman güvenli liman olduğunu belirten Çakmakçı, gram altın için tarih verip "5,5 ile 6 bin lira arasında olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, altın fiyatlarına yönelik açıklamalarda bulundu. Yatırımcıya her zaman altının uzun vade yatırım aracı olduğunu aktaran Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, "Vatandaşlarımız günü birlik ticaret yaparak para kazanayım düşüncesinde oldukları için bu kararlarından hiçbir zaman vazgeçiremedik. Bir yatırım aracı olan arsa ve tarla gibi yatırım araçlarında bile vatandaş iki senenin hesabını yaparken altında bugün alayım yarın para kazanayım düşüncesi her zaman hakim. Biz uyarılarımızı yapmaya devam ediyoruz." dedi.

GRAM ALTINDA 5 BİN 500 - 6 BİN TL BEKLENTİSİ 

"Altın her zaman güvenli liman olmaya devam edecek." diyen Çakmakçı, "Özellikle bütün dünya ülkelerinde enflasyonların yüksek olduğu dönemde, faizler yükseldi. Faizler yükselince yatırımcı şuan parasını faizde tutuyor. Faizler düşmeye başlayınca yatırımcı altına yönelecektir. Bu da altının gram altının yıl sonunda 5 buçuk ile 6 bin lira arasında olacağını tahmin ediyoruz. Bu rakamları söylemek için kahin olmaya gerek yok. Zaten dünya ekonomileri ortada" diye konuştu.

"VATANDAŞ HİÇBİR ZAMAN PANİK YAPMASIN"

Çakmakçı, "Altın özellikle şuan devam eden Rusya-Ukrayna, Filistin-İsrail ve İsrail-İran savaşlarının olması altının her zaman güvenli liman olmalarından birisidir. Yatırımcıya her zaman altını öneriyoruz. Altının cazibesi fiyatların yükselip ve düşmesidir. Her zaman altın yükselmez bazen düşüşler de olacak ama altın bir iki ay 4 binli seviyelerde diğer aylarda 4 bin 500 seviyesine çıkar. Altın yatar fakat sonradan bir anda yükselişe başlar. Vatandaş hiçbir zaman panik yapmasın. Altın uzun vadede yatırım aracıdır. Bugün alabilirsin, yarın düşebilir veya günübirlik düşebilir. Biz günlük olarak altının 54 defa fiyat değiştirdiğini biliriz. Ondan dolayı panik yapmaya gerek yok. Altın uzun vadede hiçbir şekilde zarar ettirmez" ifadelerini kullandı.

