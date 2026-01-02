Malatya’da sosyal medya tartışması kanlı bitti. 19 yaşındaki Sena Nur Doğan, göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili zanlı B.E. tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Olay, 31 Aralık Çarşamba akşamı Battalgazi ilçesi Niyazi Mahallesi'nde meydana geldi.

BİRİNİ GÖĞSÜNDEN BİRİNİ KALÇASINDAN BIÇAKLADI

Edinilen bilgilere göre, İnönü Caddesi üzerinde seyyar kestane tezgahı işleten B.E. ile I.D. sosyal medya üzerinden tartıştı. Tartışmanın ardından I.D., arkadaşı Sena Nur Doğan (19) ile birlikte B.E.'nin tezgahına gitti. Burada çıkan tartışma sırasında B.E., Sena Nur Doğan'ı (19) göğsünden, I.D.'yi ise kalçasından bıçakladı.

Sosyal medyada başladı! Kadınların bıçaklı kavgasında can verdi

GENÇ KIZ KURTARILAMADI

Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sena Nur Doğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ZANLI TUTUKLANDI

Olay sonrası polis ekiplerince suç aletiyle yakalanan B.E., gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sena Nur Doğan ise Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törenle defin edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

