Antalya'da 1 yaşındaki kız bebeğin yabancı uyruklu annesi İmane Moti tarafından dövüldüğü anlar, babanın şüphe üzerine eve yerleştirdiği güvenlik kamerasıyla ortaya çıktı. Görüntüleri izlediğinde büyük bir şok yaşadığını belirten baba Osman Vesek, eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Antalya'da 1 yaşındaki kız bebeğin annesi tarafından darbedildiği görüntüler yürekleri sızlattı. Şiddet, baba Osman Vesek'in bebeğin vücudundaki morluklardan şüphelenmesi üzerine eve yerleştirdiği güvenlik kamerası sayesinde ortaya çıktı. İzleyenleri dehşete düşüren görüntülerde, annenin bebeğine defalarca vurduğu, tokat attığı, terlikle darbettiği ve ayaklarından tutarak koltuğa fırlattığı anlar yer aldı. Video kaydıyla Antalya Adliyesi'ne gelen baba Osman Vesek, Fas uyruklu eşi İmane Moti (25) hakkında suç duyurusunda bulundu.

"GİZLİ KAMERA KURDUM"

Sürece ilişkin açıklamalarda bulunan Osman Vesek şunları söyledi:

"1 yaşında kız çocuğum var. Eşimin çocuğuma şiddet uyguladığını ve darbettiğini bizzat gördüm. Çocuğumun vücudundaki bazı morluklardan şüphelenmem ve çevremdeki insanların uyarıları üzerine evimin oturma odasına gizli kamera kurdum. Yaklaşık bir haftalık izleme sonunda üç-dört adet video kaydıyla karşılaştım ve hemen Antalya Adliyesi'ne gelerek şikâyetimi yaptım."

Osman Vesek

"KORUMA VE UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMESİNİ İSTİYORUM"

Emniyete tüm delil ve belgeleri teslim ettiğini belirten Vesek, "Savcı beyle bugün de görüştük. Olayın ivedilikle takip edildiğini ve en kısa sürede sonuçlanacağını söylediler. Koruma ve uzaklaştırma kararı talebimi yeniledim. Daha önce sadece uyarı belgesi verilmişti. Ben, çocuğum için derhal koruma ve uzaklaştırma kararı verilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

"ADALETE GÜVENİYORUM"

Güvenlik kamerası görüntülerine ilişkin detayları da paylaşan baba Vesek, "Görüntülerde çocuğuma tokat atması, terlikle vurması, ayaklarından tutup kanepeye fırlatması, defalarca takla attırması var. Tokatlıyor, terlikle vuruyor, sonra oturup tekrar makyaj yapıyor, krem sürüyor. Böyle bir insanla karşı karşıyayız. Çok acı bir durum. Sabırlı olmaya çalışıyorum, adalete güveniyorum" dedi.

"ŞU ANA KADAR OLAYDAN HABERİ YOK"

Eşiyle görüntüler hakkında konuşmadığını dile getiren Vesek şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce defalarca uyardığımda her seferinde inkâr etti. Yine aynısını yapacağını bildiğim için hiçbir şekilde konuşmadım. Kendisine hiçbir bilgi vermedim. Yabancı olduğu ve televizyonla da pek ilgilenmediği için şu ana kadar olaydan haberi bile yok. Emniyetin harekete geçmesini bekliyorum"

İmane Moti, 1 yaşındaki bebeğini acımasızca dövdü

"DAHA KÖTÜ SONUÇLAR DA YAŞANABİLİRDİ"

2023 yılında evlendiklerini aktaran Vesek, adli sürecin ardından boşanma davası açacağını vurgulayarak, "Kızım şu anda babaannesinin yanında. Çok iyi, rahat, herhangi bir sıkıntısı yok. En büyük temennim, çok şükür herhangi bir kırık ya da daha ağır bir durumun olmaması. Ancak görüntülerden birinde çocuğumun nefesinin kesildiği bile görülüyor. Daha kötü sonuçlar da yaşanabilirdi" diye konuştu.

Olayla ilgili başlatılan adli süreç sürüyor.

