İstanbul Fatih'te 2 aylık bebeğin beslenmediği için hayatını kaybettiği iddiası yankı uyandırdı. Bebeğin annesi, babası, dedesi ve anneanne tutuklandı. Kendi babasını suçlayan annenin, "Ben beslemek istedim ancak babam izin vermedi" şeklindeki ifadesi ise kan dondurdu.

İstanbul Fatih'te 30 Aralık'ta 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Y.Y. (20) 2 aylık bebeğinin hareketsiz olduğunu ve nefes almadığını söyledi.

2 KİLOYA DÜŞMÜŞ

Adrese giden sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, bebeğin 5 Kasım'da İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğduğu, 7 Kasım'da 3,2 kilogram ağırlığında taburcu edildiği, öldüğü gün ise yaklaşık 2 kilogram olduğu ve karın bölgesinde içe çökme bulunduğu belirlendi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Y.Y'nin nikahsız birlikte yaşadığı ve çocuğun babası olduğu öğrenilen B.Y. ile aynı evde yaşayan anneanne A.Y. ve dede Y.E.Y. de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

ANNE, SUÇU KENDİ BABASINA ATTI: BESLEMEME İZİN VERMEDİ

TGRT Haber Muhabiri Nermin Geyik aktardı: "Annenin ifadesi ortaya çıktı. Bebeğin babası Aydın'da yaşıyordu, bir haftalığına bize geldi. Kadın suçu babasına atarak 'Ben, sevgilim ve annem bebeği beslemek istedik ancak babam izin vermedi' demiş. 'Beslenmeyin ölsün' ifadesini kullanıyormuş. Edindiğimiz bir diğer bilgi ise bebeğin ilk doğduğunda beslenme bozukluğu kaynaklı tedavi gördüğü yönünde. Bebeğe kimlik çıkarılmadığı bilgisinin de altını çizelim. Anne bebeğin öldüğü gün hiç mama tüketmediğini, yememeye başladığını söyledi: 'Ben de zorlamadım yerine bıraktım. İlk babası fark etti, bebeği yatağın üzerine bırakıp yemek hazırladık. Babama neden ambulansı aramadığımızı sordum, şu an çalışmıyorlar vakti gelince ben ararım' dediğini söyledi."

Geyik ayrıca bebeğin cansız bedeninin halen Adli Tıp'ta olduğunu ve kimsenin henüz almaya gelmediğini söyledi.

