Türkiye geneli kar yağışına teslim olurken hafta sonu hava durumunun nasıl olacağı merak konusu. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenirken; İstanbul ve İzmir içinse yağış uyarısı verildi.

Ülke genelinde kar manzaraları görülürken onlarca kentte bugün için eğitime ara verildi. Bugün hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Trabzon, Rize, Siirt çevreleri, Giresun'un doğusu, Artvin'in kıyı kesimleri ve Ağrı'nın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DONA DİKKAT!

İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

SICAKLIK DOĞU'DA AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren değişiklik gösterecek; batı kesimlerde artacak, doğu bölgelerde azalacak. Rüzgarın ise genellikle yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz kıyıları ve Marmara'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Ankara'da 3 gün boyunca yağış beklenmiyor. İstanbul'da yarın, İzmir'de ise hafta sonu boyunca yağış etkili olacak.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu -2

İstanbul: Parçalı bulutlu 9

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 9

Bursa: Parçalı bulutlu 6

Adana: Parçalı bulutlu 10

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 13

Samsun: Çok bulutlu 3

Trabzon: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Erzurum: Parçalı bulutlu -11

Diyarbakır: Parçalı bulutlu -1

