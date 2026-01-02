İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan toplam 40 suçlunun yurt dışından Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Cinayet, uyuşturucu ticareti, cinsel istismar, dolandırıcılık ve terör propagandası gibi ağır suçlardan aranan şüphelilerin; Gürcistan başta olmak üzere Almanya, Bulgaristan, ABD, Hırvatistan, İsviçre, Karadağ, Rusya ve Yunanistan’da yakalandığı bildirildi. Bakan Yerlikaya, iade sürecinde görev alan Interpol-Europol birimleri ile ilgili tüm güvenlik ve adalet kurumlarına teşekkür etti.

DOKUZ ÜLKEDE YAKALANDILAR

Bakan Yerlikaya’nın paylaşımında, kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan şahısların yakalandıkları ülkelere de yer verildi. Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Gürcistan (27), Almanya (4), Bulgaristan (3), ABD, Hırvatistan, İsviçre, Karadağ, Rusya ve Yunanistan’dan ülkemize getirdik." ifadeleri kullanıldı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN ŞÜPHELİLER

Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan suçluların işledikleri suçları tek tek sıraladı. Buna göre, “Kasten Öldürme” suçundan aranan H.S., “Suç Örgütüne Üye Olma, Kasten Öldürme” suçlarından aranan E.C.A., “Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Basit Yaralama” suçlarından aranan S.C. Gürcistan’da yakalandı.

Açıklamada, “Fuhşa Teşvik” suçundan aranan C.E. ve C.E., “Yağma ve Yaralama” suçlarından aranan Ç.B., “Suç Örgütü Kurma, Hırsızlık, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek” suçlarından aranan A.Ö. ile “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan aranan H.U. isimli şahısların da Gürcistan’da yakalandığı belirtildi.

Bakan Yerlikaya’nın paylaşımında, “Kasten Öldürme ve Kasten Yaralama” suçlarından aranan A.K., “Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan aranan H.G. ve “Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan aranan S.Ç. isimli şahısların da Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildiği kaydedildi.

ABD VE ALMANYA’DAKİ YAKALAMALAR

“Kırmızı Bültenle Aradığımız” başlığı altında, “Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan aranan M.T.’nin ABD’de yakalandığı belirtildi. Almanya’da ise “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan aranan T.T. ve Ü.A., “Kasten Öldürme” suçundan aranan H.Y. ile “Hakaret, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından aranan M.K. yakalandı.

Yerlikaya’nın açıklamasına göre, “Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçundan aranan Y.Ö. Hırvatistan’da, “Kasten Yaralama Neticesinde Ölüme Neden Olma” suçundan aranan E.Ş. Karadağ’da, “Kasten Öldürme” suçundan aranan H.Ş. Rusya’da, O.T. ise Yunanistan’da yakalandı.

Ulusal seviyede aranan suçlulara da değinen Bakan Yerlikaya, “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan aranan B.C.’nin İsviçre’de, Ü.D.’nin Bulgaristan’da yakalandığını açıkladı. Ayrıca çok sayıda dolandırıcılık, rüşvet, yağma ve kişisel verileri ele geçirme suçlarından aranan E.A.’nın da Bulgaristan’da yakalandığı bilgisi paylaşıldı.

GÜRCİSTAN’DA YOĞUN YAKALAMA

Ulusal seviyede aranan birçok şüphelinin Gürcistan’da yakalandığı belirtilen açıklamada, bilişim dolandırıcılığı, hırsızlık, uyuşturucu ticareti, kimlik kullanma, kasten öldürme, ruhsatsız silah taşıma ve resmi belgede sahtecilik gibi çok sayıda suçtan aranan isimlerin tek tek tespit edilerek Türkiye’ye iade edildiği ifade edildi.

İADE SÜRECİ TAMAMLANDI

Yerlikaya, “Zimmet, malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” suçlarından aranan A.M.S. dahil olmak üzere tüm şüphelilerin yakalanarak ülkemize iadelerinin sağlandığını vurguladı.

BAKAN YERLİKAYA’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Açıklamasının sonunda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, Adalet Bakanlığı görevlilerini, İstihbarat, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele ve TEM Daire Başkanlıklarımızı tebrik ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

