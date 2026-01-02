Balıkesir’in Erdek açıklarında teknesi parçalanmış halde kaybolan ve günler sonra cansız bedenine ulaşılan iş insanı Halit Yukay’ın (43) ölümüyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. 10 sanığın yargılandığı davada mahkeme, Yukay ile son telefonda görüşen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere 4 Ağustos'ta denize açılan ve ‘Graywolf' isimli teknesi parçalanmış halde bulunan Halit Yukay'ın cansız bedeni, 19 gün süren arama çalışmalarının ardından Erdek açıklarında 68 metre derinlikte tespit edilmiş, 30 gün sonra TCG Alemdar gemisindeki dalgıçlar tarafından çıkarılmıştı.

Halit Yukay davasında kritik adım: Kıvanç Tatlıtuğ detayı dikkat çekti

RADAR VE KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Yukay'ın teknesine çarptığı değerlendirilen ‘Arel 7' isimli kuru yük gemisinin radar ve kamera kayıtları incelendi. Geminin baş kısmında tespit edilen sürtme izleri ile teknenin parçalarından alınan boya örneklerinin, kriminal rapora göre eşleştiği belirtildi.

Halit Yukay davasında kritik adım: Kıvanç Tatlıtuğ detayı dikkat çekti

KAPTAN SERBEST, 9 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

‘Arel 7' kaptanı Cemal Tokatlıoğlu ilk aşamada tutuklanırken daha sonra tahliye edildi. Hazırlanan iddianamede kaptan için 3 yıldan 9 yıla kadar, gemi yetkilisi ve mürettebat için ise 'yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma' suçundan 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası talep edildi.

Halit Yukay davasında kritik adım: Kıvanç Tatlıtuğ detayı dikkat çekti

11 SAAT SÜREN DURUŞMA

Erdek 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve yaklaşık 11 saat süren duruşmada taraf avukatları arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Kaptan Tokatlıoğlu ifadesinde çarpma iddialarını kabul etmezken, baskı altında ifade verdiğini ileri sürdü.

Halit Yukay davasında kritik adım: Kıvanç Tatlıtuğ detayı dikkat çekti

KIVANÇ TATLITUĞ TANIK OLARAK DİNLENECEK

Mahkeme, gemi kaptanının yurt dışı yasağının devamına hükmederken, Kıvanç Tatlıtuğ'un tanık olarak dinlenmesi için müzekkere yazılmasına, Yukay'ın eşi Rania Stypa Yukay'ın da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla dinlenmesine karar verdi. Eksik evrakların tamamlanmasının ardından duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Halit Yukay davasında kritik adım: Kıvanç Tatlıtuğ detayı dikkat çekti

Haberle İlgili Daha Fazlası